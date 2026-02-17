ભાવનગરના પાલીતાણામાં છૂટ્ટા હાથની મારામારીનો વીડિયો વાયરલ, જાણો
Palitana Fight Viral Video: ભાવનગર જિલ્લાના પાલિતાણામાં છુટ્ટા હાથની મારામારીનો વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે. મારામારીની આ ઘટનામાં યુવાનો દ્વારા એક બીજા પર પ્રહાર કરવામાં આવી રહ્યા હોવાનું દેખાઈ રહ્યું છે, ત્યારે આ મારામારીની ઘટના શિવરાત્રીના દિવસે થઈ હોવાની માહિતી મળી છે. જો કે કયા કારણો સર આ મારામારી થઈ તેને લઈને હજી જાણી શકાયું નથી. ત્યારે આ મામલે હજી કોઈ પોલિસ ફરીયાદ પણ નોંધાઈ નથી. Zee 24 કલાક આ વાયરલ વીડિયોની પૃષ્ટી કરતું નથી. હાલનો તો આ વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે.