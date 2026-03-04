हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
ભરૂચ: જામા મસ્જિદમાં પૂજાનો વીડિયો વાયરલ થતા વિવાદ, Watch Video
ભરૂચ: જામા મસ્જિદમાં પૂજાનો વીડિયો વાયરલ થતા વિવાદ, Watch Video
Viral Raval
|
Mar 04, 2026, 01:10 PM IST
video of puja at Jama Masjid in Bharuch went viral
Trending news
Ola Electric bike price in India
સુપર સ્પ્લેન્ડરથી પણ સસ્તી થઈ આ ઈલેક્ટ્રિક બાઇક, 200 કિમીથી વધુ રેન્જ, જાણો કિંમત
NDA
વિનોદ તાવડે, રામદાવ અઠાવલે સહિત આ નેતા જશે રાજ્યસભા, BJPએ જાહેર કર્યાં ઉમેદવાર
Gold rate
એક ઝટકે સોના-ચાંદીના ભાવમાં જબરદસ્ત મોટો ઘટાડો, સોનું 6000, ચાંદી 23000 રૂપિયા સસ્તી
I had given up hope
'આશા છોડી દીધી હતી, પરંતુ સરકારે', જેદ્દાહથી અમદાવાદ પરત ફરેલા મુસાફરોએ જણાવી ખૌફનાક
Airtel
માત્ર 1849 રૂપિયામાં 365 દિવસની વેલિડિટી, ડેટા, કોલિંગ અને SMS ફ્રી
mutual funds
5000 રૂપિયાની SIP થી બનશે 5 કરોડ રૂપિયા, જાણો કઈ રીતે કામ કરશે સ્ટેપ-અપ ફોર્મ્યુલા
Shorts of the day
ભરૂચની ઐતિહાસિક જામા મસ્જિદમાં પૂજાનો VIDEO વાયરલ: સાધુ-સંતોના દાવા બાદ શહેરમાં ખળભળ
Best Nightlife Streets Worldwide
થાઈલેન્ડથી પણ શાનદાર છે આ 5 જગ્યાની રેડ લાઇટ સ્ટ્રીટ, ફરવાનું મન હોય તો બનાવો પ્લાન
HDFC bank
HDFC બેંકના કરોડો ગ્રાહકો માટે મહત્વના સમાચાર; જાણો 1 એપ્રિલથી ગ્રાહકો પર શું પડી...
gujarat
રાજકોટમાં બે સગા ભાઈઓ માટે ધૂળેટીનો તહેવાર બન્યો ગોઝારો! ગમખ્વાર અકસ્માતમાં 4ના મોત