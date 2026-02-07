વિક્રમના આ નિવેદને ઠાકોર સમાજમાં ચર્ચાનું તોફાન મચાવ્યું! શું બંધારણના નિયમો બદલાશે?
ઉત્તર ગુજરાતના ઠાકોર સમાજમાં ડીજે વિવાદની આગ ભભૂકી ઊઠી છે. લગ્નમાં ડીજે પર પ્રતિબંધના બંધારણને કારણે કલાકારો અને આગેવાનો વચ્ચે તીખી અથડામણ જોવા મળી રહી છે. હવે જાણીતા અભિનેતા વિક્રમ ઠાકોરે ગબ્બર અને અર્જુન ઠાકોરને ખુલ્લું સમર્થન કર્યું, તો ઠાકોર આગેવાનોએ આકરો વિરોધ કર્યો છે. આખરે જુઓ બંધારણ ભંગ બાદ થયેલી કાર્યવાહીથી સર્જાયેલા વિવાદનો આ અહેવાલ...
ઉત્તર ગુજરાતના ત્રણ જિલ્લાઓના ઠાકોર સમાજે તાજેતરમાં પોતાનું સામાજિક બંધારણ બનાવ્યું. જેમાં લગ્ન પ્રસંગોમાં ડી.જે. વગાડવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો. પરંતુ આ જ બંધારણનું ઉલ્લંઘન કર્યાનો આરોપ લગાવી ઠાકોર સમાજના કલાકાર ગબ્બર ઠાકોર અને અર્જુન ઠાકોરને સમાજ બહાર કરી દેવામાં આવ્યા. સમાજના આ નિર્ણય બાદ ગબ્બર અને અર્જુન ઠાકોરે પણ ખુલ્લો પડકાર ફેંક્યો. બન્નેએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું, ડી.જે. તો વાગશે જ, અને સમાજના આગેવાનો સામે બાંયો ચડાવી.