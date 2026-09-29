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વડોદરામાં અસામાજિક તત્વોનો આતંક, જાહેર રોડ પર કેક-ઈંડા ફેંકી ધમાલ; વીડિયો વાયરલ થતા પોલીસ એક્શનમાં...
વડોદરામાં અસામાજિક તત્વોનો આતંક, જાહેર રોડ પર કેક-ઈંડા ફેંકી ધમાલ; વીડિયો વાયરલ થતા પોલીસ એક્શનમાં...
Written By
Viral Raval
Published: Sep 29, 2026, 09:35 AM
|
Updated: Sep 29, 2026, 09:35 AM
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viral video of a vadodara sarita bridge watch video
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