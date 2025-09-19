Video: ઓહ તારી....આ મહિલાએ તો ભારે કરી! લારીવાળાએ બે પાણીપૂરી ઓછી આપી તો રોડ પર બેસી ગઈ
શું તમે પાણીપૂરી માટે કોઈને ધરણા કરતા જોયા છે.? જો ના તો જુઓ આ વીડિયો.... દ્રશ્યો વડોદરાના છે જ્યાં આ મહિલાને બે પાણીપૂરી ઓછી આપી તો રોડ વચ્ચે જ બેસીને વિરોધ કરવા લાગી! વડોદરાના સુરસાગર વિસ્તારની આ ઘટના છે. જ્યાં પાણીપૂરી વાળાએ માત્ર બે પૂરી ઓછી આપી તો મહિલાને તો એવો ગુસ્સો આવ્યો કે રોડ વચ્ચે બેસી ટ્રાફિકજામ કરી દીધો... આખરે કંટાળીને પોલીસ સ્ટેશન સુધી મામલો પહોંચ્યો પોલીસે મહિલાને સમજાવી પણ મહિલાની એક જ જીદ હતી કે, જ્યાં સુધી લારી નહીં હટાવો ત્યાં સુધી હું અહીંથી ઉભી નહી થવ, આખરે પોલીસને પાણીપૂરીની લારી હટાવવાની ફરજ પડી હતી અને મામલો થાળે પડ્યો હતો...