આવતીકાલે 'વિશ્વકર્મા'ને સોંપવામાં આવશે પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષની જવાબદારી, ત્યારે જુઓ શું રહી છે તેમની રાજકીય કારકિર્દી....watch video

Oct 03, 2025, 07:55 PM IST

આજે 2 વાગ્યા બાદ પ્રદેશ અધ્યક્ષ ચૂંટણી માટે ફોર્મ ભરવાનો સમય પૂરો થયો હતો. ત્યારે જગદીશ વિશ્વકર્માના સિંગલ ફોર્મ ભરાયું હોવાથી વન વે પ્રદેશ પ્રમુખ બનશે. હાલ તેમના નિવાસ સ્થાને ઉત્સવ જેવી તૈયારીઓ દેખાઈ રહી છે. તમામ હોદ્દેદારો અને કાર્યકર્તાઓ અભિનંદન પાઠવવા તેમના નિવાસ સ્થાન પહોંચ્યા છે. આવતીકાસે સવારે કમલમ ખાતે પદગ્રહણ સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે જાણીએ તેમની રાજકીય સફર વિશે....

