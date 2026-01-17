ઉત્તર ભારતમાં ધુમ્મસથી ઘટી વિઝિબિલિટી, જ્યારે રાજધાનીમાં મોસમનો ટ્રિપલ એટેક, જુઓ Video
ઉત્તર ભારતમાં ઠંડીની સાથે સાથે ધુમ્મસ જોવા મળ્યું હતું. ઉત્તરપ્રદેશથી લઈને હરિયાણા સુધી ભારે ધુમ્મસના કારણે લોકોને હાલાકી થઈ હતી. જેમાં યુપી, દિલ્લી, હરિયાણામાં સૌથી વધારે ધુમ્મસની અસર થઈ હતી. જો કે દેશની રાજધાની દિલ્લીમાં ઠંડી, પ્રદૂષણ અને ધુમ્મસનો ટ્રિપલ એટેક જોવા મળ્યો હતો. દિલ્લીમાં અનેક જગ્યાએ AQI 350ને પાર નોંધાયો હતો. બીજી તરફ ધુમ્મસના કારણે વિઝિબિલિટી જીરો થઈ હતી અને વાહનચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ધુમ્મસની ચાદર ચારે કોર જોવા મળી હતી. વિઝિબિલિટી ઓછી થવાના કારણે હવાઈ સેવાઓને પણ ભારે અસર થઈ હતી. વિઝિબિલિટી ઘટતા અનેક ફ્લાઈટ લેટ પડી હતી.