ઘેડ વિસ્તારના ખેડૂતો માટે ખુશીનો દિવસ : કાંધલ જાડેજાની રજૂઆત બાદ સિંચાઈ માટે છોડાયું પાણી

Dipti Savant| Jan 17, 2026, 03:00 PM IST

ઘેડ વિસ્તારના ખેડૂતો માટે મોટા સમાચાર આવ્યા છે. રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજીના ભાદર-2 ડેમમાંથી ખેડૂતોને રવિ સીઝનના સિંચાઈ માટે પાણી છોડાયું છે. કુતિયાણાના ધારાસભ્ય કાંધલ જાડેજાની પિયત માટે પાણી છોડવાની રજુઆત કરાઈ હતી. કાંધલ જાડેજાની રજુઆતને ધ્યાનમાં રાખી સરકાર દ્વારા ઘેડ પંથકના ખેડૂતોના પિયત માટે પાણી છોડાયું છે. જેનાથી આ પંથકમાં ચણા, ઘઉં, જીરુ અને લસણ સહિતના પાકને ફાયદો થશે. ઘેડ વિસ્તારમાં સૌથી વધુ ચણાનું વાવેતર, ચણાના પાકને ભાદર-2 ડેમમાંથી પાણી છોડવાથી ફાયદો થશે. જોકે, આ સાથે જ એક સૂચના જાહેર કરાઈ છે કે, નીચાણવાળા વિસ્તારના લોકોએ નદીના પટમાં અવર-જવર કરવી નહીં. 200 એમ.સી.એફ.ટી. જળજથ્થો છોડવા ડેમના ત્રણ દરવાજા ચાર ફૂટ ખોલીને 16620 ક્યુસેક પાણી નદીમાં છોડવામાં આવશે. ઘેડ પંથકના રાણાવાવ કુતિયાણા સહિતના 1000 હેકટર જમીનને લાભ થશે. ઉપલેટાથી ઘેડ વિસ્તાર સુધી આવતા ગામડાના લોકોએ નદીના પટમાં ન જવા સૂચના અપાઈ છે. 

