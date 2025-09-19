અમેરિકા-ભારત વચ્ચેના ટેરિફ તણાવમાં રાહત મળશે તેવી આશા, ટૂંક સમયમાં ટેરિફ વધારો દૂર થઈ શકે, વધુ વિગત માટે જુઓ VIDEO
કોલકત્તાના એક કાર્યક્રમમાં દિગ્ગજ આર્થિક સલાહકાર વી. અનંથા નાગેશ્વરે મોટો દાવો માંડ્યો છે. તેમણે નિવેદન આપ્યું છે કે આગામી 6-8 અઠવાડિયામાં ટેરિફ સમસ્યાનો ઉકેલ મળી શકશે એટલે કે ટ્રમ્પ ભારત પર નાખવામાં આવેલ ટેરિફ વધારાને દૂર કરી શકે છે. અમેરિકી સરકારે ભારત પર 50 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો હતો, જેના લીધે ભારત અને અમેરિકાના સંબંધો પર માઠી અસર પડી. દરમિયાન ટ્રમ્પ નરમ પડ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. ભારતમાં ટેરિફ વોરનો તોડ મળશે તેવી આશા દેખાય રહી છે.