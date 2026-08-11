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સાવધાન! 41 KMની ઝડપે પવન અને વાદળગર્જના: ગુજરાતના 13 જિલ્લામાં વરસાદનો મોટો ધડાકો, જુઓ તમારો જિલ્લો રેડ ઝોનમાં તો નથી ને?

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 11, 2026, 12:45 PM|Updated: Aug 11, 2026, 12:45 PM
Weather Alert: Thunderstorms & 41 km/h Winds to Hit Ahmedabad, Gandhinagar & 11 Other Districts

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