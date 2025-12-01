हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
આ તારીખથી રાજ્યમાં કડકડતી ઠંડી પડશે, ગાત્રો થીજી જશે, હાલહવાલ થશે
Viral Raval
|
Dec 01, 2025, 10:10 AM IST
weather Department forecast for cold in the state winter session
More Videos
00:57
u
અમદાવાદ: ઘરકંકાસમાં પતિએ 5થી વધુ રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરી નાખ્યું
01:17
u
ભરૂચ: ફૈઝલ પટેલની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ પર સ્પષ્ટતા, Video
05:40
u
EWS લાગૂ નહીં થાય તો પાટીદારનું રાજકીય પતન થશે- વરુણ પટેલ
01:48
u
રાજ્યમાં નવી પોલીસ ભરતીની જાહેરાત, ઈચ્છુક લોકો ખાસ જાણે
01:23
u
GPSCએ મોટી સંખ્યામાં ભરતીની જાહેરાત કરી, 67 વિભાગો માટે ભરતી, Video
01:15
u
બનાસકાંઠાની આ ગ્રામ પંચાયતનો મહત્વનો નિર્ણય, દારૂ ગાળ્યો, વેચ્યો કે પીધો તો આવી બનશે
00:50
u
આમ આદમી પાર્ટીના નેતાની છેડતીના કેસમાં ધરપકડ, Video
00:52
u
નવસારી: BLO શિક્ષક શીતલબેન પટેલની તબિયત લથડતા હોસ્પિટલમાં દાખલ
01:26
u
SIRની કામગીરી કરતા BLO રડી પડ્યા, દીકરાના લગ્ન માટે રજા ન આપી હોવાનો ગંભીર આરોપ
02:55
u
કોણ છે સુરતના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ ફારુક પટેલ? જાણો બસ-કંડક્ટરના દીકરાએ ઉભા કરેલા 20 હજાર કરોડના સામ્રાજ્ય પાછળનો સંઘર્ષ
Trending news
prostate cancer
લક્ષણ વગર થઈ જાય છે આ કેન્સર, જાણો કઈ રીતે તેની ઓળખ કરી જીવ બચાવી શકાય
Post Office double money scheme
100% પૈસા થશે ડબલ, ₹10000 ના બનશે ₹20000, શાનદાર છે પોસ્ટ ઓફિસની આ યોજના
Ahmedabad
રીક્ષાવાળા કાકા જે ગેમ રમાડે છે નથી ગમતી! આ શબ્દો સાંભળી માતાના પગ તળેથી જમીન સરકી
baba vanga
આગામી 31 દિવસ આ 4 રાશિવાળા માટે ખુબ મહત્વના, ઈચ્છાપૂર્તિનો સમય, બંપર ધનલાભ થશે!
Ind vs SA
કોણ છે આ વ્યક્તિ જેને મેચ બાદ કોહલીએ લગાવ્યો ગળે ? એક સમયે ધોની સાથે થતી હતી તુલના
ED
ઉદયપુરના કરોડોના શાહી લગ્ન અને ED ની રેડમાં આ કોંગ્રેસી નેતાનું નામ ખૂલ્યું
investment
સોનું કે શેર નહીં...દેશના અબજોપતિઓ આ વસ્તુમાં કરે છે ભરપૂર રોકાણ, આ સેક્ટર પર નજર
IPO ALERT
કમાણીની તક ! લોન્ચિંગ પહેલા જ આ IPOએ મચાવી ધમાલ, GMPમાં જોરદાર ઉછાળો
Gujarat Poliitcs
કોંગ્રેસનો કાયમી કકળાટઃ મેવાણીની આક્રમકતા સામે અન્ય નેતાઓનું મૌન
lpg gas
રાંધણ ગેસનો બાટલો સસ્તો થવાની રાહ જોઈને બેઠેલા લોકોને સવાર સવારમાં મળ્યો મોટો ઝટકો