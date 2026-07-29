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હવામાન વિભાગની આગાહી: 4 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય, આવતી કાલથી વધશે વરસાદનું જોર

Written ByViral Raval
Published: Jul 29, 2026, 03:05 PM|Updated: Jul 29, 2026, 03:18 PM

વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગની આગાહી. રાજ્યમાં ફરી જામશે વરસાદી વાતાવરણ. આગામી એક સપ્તાહ સુધીની આગાહી. આવતીકાલથી રાજ્યમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી. 30 જુલાઈથી વરસાદનું જોર વધશે. 31 જુલાઈએ અમદાવાદ સહિત દક્ષિણ ગુજરાતમાં રેડ એલર્ટ. 1 ઓગસ્ટના અમદાવાદ સહિત ઉત્તર ગુજરાતમાં ઓરેન્જ એલર્ટ. 31 જુલાઈ અને 1 ઓગસ્ટના ના સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી. રાજ્યમાં સરેરાશ 372.mm વરસાદ નોંધાયો. રાજ્યમાં 353.4 mm થવો જોઈએ. રાજ્યમાં સામાન્ય કરતા 5 ટકા વધુ વરસાદ. ડીપ ડિપ્રેશન, મોંનસુન ટ્રફ, શિયર ઝોન, વેસ્ટન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય. 

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