/દ. ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી, જાણો ક્યાં કયાં પડશે વરસાદ?

રાજ્યમાં ચોમાસાની જમાવટ. હવામાન વિભાગની આગાહી. આજે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી. સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘમહેર રહેશે. દ. ગુજરાત,સૌરાષ્ટ્ર ભારે વરસાદની આગાહી. ગાજવીજ પવન સાથે વરસાદની આગાહી. પવનની ગતિ 40-50કિમી પ્રતિ કલાક રહેશે. માછીમારો દરિયો ન ખેડવા સૂચના. ડાંગ,નવસારી,વલસાડ,દમન,દા. નગરહવેલી આગાહી. નર્મદા ,છોટાઉદેપુર,વડોદરા,આણંદ આગાહી. જુનાગઢ,અમરેલી,ભાવનગર આગાહી. ગીર,સોમનાથ,બોટાદ,દીવ આગાહી. અમરેલી ભાવનગરમાં ભારે વરસાદની આગાહી. અમદાવાદમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી. સુરત નવસારી ડાંગ તાપી સહિત ભારે વરસાદ સાથે યલો એલર્ટ. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.