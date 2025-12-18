हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
જોઈએ એવી ઠંડી કેમ પડતી નથી? અંબાલાલની ચોંકાવનારી આગાહી
Viral Raval
|
Dec 18, 2025, 03:25 PM IST
Weather Forecast ambalal Patel latest prediction for gujarat weather
કેનેડામાં 16 કરોડની ચોરી મામલે 5 ગુજરાતીઓની ધરપકડ, જાણો વિગતો
દેશમાં હવે મનરેગાની જગ્યાએ 'વિક્સીત ભારત જી રામ જી'
પોલીસને સ્પષ્ટ આદેશ, ગુનેગારોના 'ટાંટિયા' ધ્રુજવા જોઈએ, ચાલ બદલાઈ જવી જોઈએ
અમદાવાદ બાદ વડોદરામાં બોમ્બ બ્લાસ્ટની ધમકી
વડોદરામાં ગોગો પેપર વેચતા વેપારીઓ પર કડક કાર્યવાહી
સુરત: વિધર્મી દ્વારા હિન્દુ યુવતીને હોટલમાં લઈ જવાતા હંગામો
મોટા સમાચાર, CNG-PNGના ભાવમાં થશે ઘટાડો
ભાજપના મહિલા કોર્પોરેટરના પતિ પર લાંચનો આરોપ, જુઓ વીડિયો
અમદાવાદમાં જાણીતી શાળાઓને બોમ્બની ધમકી મળવા મામલે મહત્વના અપડેટ
રાજકોટ: સાંઢવાયા ગૌશાળામાં ગાયોના મોત મામલે ચોંકાવનારો ખુલાસો, 88 ગાયોના થયા હતા મોત
gujarat
કુદરતનો કરિશ્મા: ગુજરાતમા ભરશિયાળે ‘ફળોના રાજા’ કેસર કેરીનું ધમાકેદાર આગમન, જાણો ભાવ
8th Pay Commission Update
8th Pay Commission: શું 1 જાન્યુઆરી, 2026થી વધશે પગાર ? સામે આવ્યું મોટું અપડેટ
Ola Electric share
1 વર્ષમાં શેરમાં 70% નો ઘટાડો, રોકાણકારોને નુકસાન, હવે માલિકે પણ વેચી દીધા શેર!
gujarat
અમદાવાદના કરદાતાઓ માટે ખુશખબર: બાકી પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં મોટી વ્યાજ માફી યોજના જાહેર
OTT start
OTTની ક્યારે થઈ શરૂઆત અને કેવી રીતે કરે છે કરોડોની કમાણી ? જાણો
NZ vs WI
IPL ઓક્શનમાં અનસોલ્ડ, ટેસ્ટમાં સદી ફટકારી આપ્યો જવાબ, આ ખેલાડીની જોરદાર વાપસી
gold
આ વર્ષે સોનાએ રોકાણકારોને કર્યા માલામાલ! 10 ગ્રામ સોનાએ 56000થી વધુની કમાણી કરાવી
Madhya Pradesh News
દેશમાં 'રેડ કાર્પેટ'નો સૌપ્રથમ હાઇવે ક્યાં અને શા માટે બનાવવામાં આવ્યો, જાણો
worst zodiac couples
આ તારીખે જન્મેલા લોકો બને છે સૌથી ખરાબ કપલ, બંને વચ્ચે રહે છે 36નો આંકડો!
mehsana
કડીનું 'તરસનીયા' ગામ આખે-આખું વેચાઈ ગયું! અ'વાદના એક બિલ્ડરનું નામ સામે આવતા ખળભળાટ