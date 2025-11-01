हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
રાહતના સમાચાર! અરબ સાગરમાં બનેલું ડિપ્રેશન નબળું પડ્યું, વધુ વિગતો જાણો
Viral Raval
|
Nov 01, 2025, 04:05 PM IST
weather forecast for unseasonal rain in gujarat many areas watch video
પ્રતાપ દૂધાતના નિવેદન પર યજ્ઞેશ દવેએ કહ્યું- કોંગ્રેસના નેતાઓ જુઠ્ઠાણું ફેલાવે છે
ખેડૂતો પર આફત, કિસાન સંઘે કહ્યું- સરકાર ખેડૂતોને સહાય નહીં વળતર આપે
કમોસમી વરસાદથી થયેલા નુકસાની મુદ્દે ગુજરાત સરકાર એક્શન મોડમાં, જુઓ Video
અંબાલાલ પટેલની લેટેસ્ટ આગાહી, આ તારીખ સુધી કમોસમી વરસાદ, જાણો ક્યારથી વધશે ઠંડી?
ખેડૂતો પાક નુકસાની અંગે આકરા પાણીએ, સરકારને 4 દિવસનું અલ્ટીમેટમ
સસ્તા અનાજના દુકાનદારો હડતાળ પર ઉતરી ગયા, Video
અમરેલી: સરપંચોને પ્રતાપ દૂધાતે કરી અપીલ, ઓનલાઈન સર્વે ન કરાવો, Video
ગુજરાતની કમર તોડશે આ કમોસમી વરસાદ! ડિસેમ્બરની આ તારીખે પણ જોરદાર વરસાદ વરસશે
કમોસમી વરસાદ પીછો નહીં છોડે, આગામી 3 દિવસ ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી, Video
વડોદરામાં નકલી પોલીસ બાદ નકલી CBI અધિકારી ઝડપાયો, આઈકાર્ડની ખરાઈ કરતાં સકંજામાં આવ્યો, watch video
Trending news
gujarat
ગાંધીનગરમાં બેઠક: સરકાર જાહેર કરી શકે છે રાહત પેકેજ, 10 લાખ હેક્ટરથી વધુમાં નુક્સાન
Gujarat politics
કેજરીવાલની ચતુરાઈ! ટીપે ટીપે જ્ઞાતિ સમીકરણોથી ગુજરાતમાં ગોઠવી રહ્યાં છે સોગઠા
mileage cars
આ છે જબરદસ્ત માઈલેજ આપતી કારો, ફ્યૂલ બચાવવામાં તેનો કોઈ તોડ નથી
how to link pan aadhaar online
1 જાન્યુઆરીથી બેકાર થઈ જશે તમારું PAN કાર્ડ, જો નહીં કર્યું હોય આ કામ, જાણો પ્રોસેસ
gujarat
ગુજરાત સરકારના નવા મંત્રીમંડળના સભ્યોને જિલ્લાની ફાળવણી: પ્રભારી મંત્રીઓની જાહેરાત!
botad
બોટાદના અડધા ડઝનથી વધુ ગામડામાં રોજ રાતે થાય છે ભેદી ધડાકા! મકાનોમાં પણ તિરાડ પડી
baba vanga
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી- 60 દિવસમાં અમીર બનશે આ 4 રાશિવાળા!
farmers protest
'સહાય નહીં સીધું દેવું માફ કરો', પ્રતાપ દૂધાતના આક્ષેપોથી અમરેલીમાં રાજકીય તાપમાન..
Diabetes
ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે રામબાણ છે આ જડીબુટ્ટી, ખાવાથી બ્લડ શુગર રહે છે કંટ્રોલમાં
farmers protest
સહાય કરો સરકાર : કિસાન સંઘની માંગ, સરકારે સહાય નહિ પણ વળતર ચૂકવવું પડશે