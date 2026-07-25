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રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી
રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી
Written By
Viral Raval
Published: Jul 25, 2026, 10:25 AM
|
Updated: Jul 25, 2026, 10:27 AM
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Weather Forecast heavy rain predictions watch video
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