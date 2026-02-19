આવતીકાલથી વધશે ગરમીનો પારો, તાપમાનમાં બે-ત્રણ ડિગ્રીનો થશે વધારો, હવામાન વિભાગની આગાહી
ગુજરાતમાં ફેબ્રુઆરી મહિનામાં હવે ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીનો અનુભવ થશે....આગામી 24 કલાક બાદ મહત્તમ તાપમાનમા 2-3 ડિગ્રીનો વધારો થશે,,,,, રાજ્યમાં સૌથી ઊંચું 34.3 ડિગ્રી તાપમાન ડીસામાં નોંધાયું છે..તો જ્યારે અમદાવાદનું મહત્તમ તાપમાન 34. 2 ડિગ્રી નોંધાયું.... કેશોદમાં રાજ્યનું સૌથી નીચું 13.5 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે... હાલમાં ત્રણ સિસ્ટમ સક્રિય બનતા વાતાવરણમાં ફેરફાર નોંધાઈ રહ્યો છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટરબન્સ, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ટ્રફ સક્રિય હોવાથી રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. ઉત્તર પશ્ચિમના પવનોની ગતિ પણ સામાન્ય કરતાં વધુ રહેવાની શક્યતા છે.