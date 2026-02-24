મારી નાંખશે માવઠું! ઉત્તર ગુજરાત-અમદાવાદ સહિત 6 જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી, અંબાલાલનો વરતારો
Ambalal Patel's big prediction: હવામાનમાં આવતા આ પલ્ટાની અસર ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને પંચમહાલના ભાગોમાં હવામાન પલટાશે. કચ્છના વિવિધ ભાગોમાં પણ વાતાવરણમાં ફેરફાર અનુભવાશે. સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે.
માર્ચ મહિનામાં અસર
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, વાતાવરણમાં પલ્ટાનો આ સિલસિલો ફેબ્રુઆરીના અંત સુધી મર્યાદિત નહીં રહે. માર્ચ મહિનામાં પણ નવા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવવાની શક્યતા છે, જેના કારણે ગુજરાતમાં ફરી એકવાર હવામાનમાં ફેરફાર અને માવઠા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
આગામી દિવસોનું કેવું રહેશે વાતાવરણ?
અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલા ભેજને કારણે 23 થી 25 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન રાજ્યમાં મિશ્ર વાતાવરણ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન વાદળછાયા વાતાવરણની સાથે તડકો પણ જોવા મળી શકે છે. 23 તારીખથી રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં હળવા છાંટા પડવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત, કચ્છ, અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં વરસાદી છાંટા પડી શકે છે. આગામી 27 ફેબ્રુઆરીથી વધુ એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થતાં તેની સીધી અસર ગુજરાત પર જોવા મળશે.