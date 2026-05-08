/મમતાદીદી તમને સુવેન્દુ અધિકારીએ ઘરમાં ઘૂસીને હરાવ્યા- અમિત શાહ

કોલકાતામાં થયેલી ભાજપની વિધાયક દળની બેઠકમાં સુવેન્દુ અધિકારીના નામ પર છેલ્લી મહોર લાગી ગઈ. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સુવેન્દુ અધિકારીના નામની જાહેરાત કરી. અમિત શાહ અને ઓડિશાના સીએમ મોહન ચરણ માઝીની હાજરીમાં વિધાયકોએ સર્વસંમતિથી સુવેન્દુ અધિકારીને પોતાના નેતા તરીકે ચૂંટ્યા. તેઓ આવતી કાલે 9મી મેના રોજ સવારે 11 વાગે કોલકાતાના ઐતિહાસિક બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લેશે.
કોલકાતામાં નવા ચૂંટાઈ આવેલા વિધાયકોને કરેલા સંબોધનમાં તેમણે ઘૂસણખોરી પર આકરું વલણ અપનાવ્યું. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે જે રીતે અમે અસમમાં ઘૂસણખોરીને