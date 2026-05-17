/અમદાવાદ : બાળકીના મોત માટે જવાબદાર એસીનેટોબેકટર બૌમાની બેક્ટેરિયા શું છે, ડોક્ટર પાસેથી જાણો

Ahmedabad Chandkheda case postmortem report : અમદાવાદમાં થોડા સમય પહેલા ઢોંસાના ખીરાથી પરિવારના શંકાસ્પદ મોત મામલે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટથી મોટો ખુલાસો થયો છે. ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલ અકસ્માત મોતના કેસમાં ૩ વર્ષની બાળકી મિસ્ટી પ્રજાપતિનો પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે. બાળકીના શરીરમાં ‘Acinetobacter baumannii’ નામનો ઘાતક બેક્ટેરિયા મળી આવ્યા છે. સેપ્ટિસેમિયા (લોહીમાં ઇન્ફેક્શન) અને ફેફસામાં સોજો થવાને કારણે હૃદય અને શ્વાસ બંધ થવાથી બાળકીનું મોત થયું હોવાનું ખૂલ્યું છે. રિપોર્ટના આધારે ચાંદખેડા પોલીસે આગળની તપાસ હાથ ધરી.
