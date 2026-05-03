AC ને ગરમીમાં બ્લાસ્ટ થતા બચાવવા શું કરવું, ફાયર ઓફિસરે પાસેથી જાણો કામની માહિતી
ગરમીમાં હાલ એસીમાં બ્લાસ્ટની ઘટનાઓ સતત વધી રહી છે. એસીનો ઉપયોગ વધતા એસી બ્લાસ્ટનું સંકટ પણ વધ્યું છે. સતત કલાકો સુધી AC ચાલુ રહેતા અને સર્વિસના અભાવે AC માં શોર્ટ શર્કિટની ઘટનાઓ પણ બની રહી છે. એવામાં એક્સપર્ટસ પાસેથી જાણવું ખુબ જરૂરી છે કે કયા કારણોસર AC માં આગ લાગી રહી છે. અને શું કરવાથી મોટી હોનારતમાંથી બચી શકાય. આ માટે ZEE 24 કલાકની ટીમેં અમદાવાદ મહાનગર પાલિકાના પૂર્વ ચીફ ફાયર ઓફિસર રાજેશ ભટ્ટ સાથે વાતચીત કરી. તેમણે AC ને લઇ ઘણી મહત્વપૂર્ણ માહિતી જણાવી.