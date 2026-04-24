રાઘવ ચઢ્ઢા સહિત 7 સાંસદોએ રાજીનામું આપતા આમ આદમી પાર્ટીનું શું થશે? જુઓ રાજકીય ગણિત
Raghav Chadha Quit AAP : આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ને આજે મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. આમ આદમી પાર્ટીના 10માંથી 7 સાંસદોએ એકસાથે રાજીનામા આપ્યા છે. 7 રાજ્યસભા સાંસદે AAPમાંથી રાજીનામા આપ્યા. જેથી AAPના બે-તૃતીયાંશ સાંસદના પક્ષમાંથી રાજીનામા પડ્યા. જોકે, સાતેય નેતાઓનું સાંસદ પદ જળવાયેલું રહેશે. બે-તૃતીયાંશથી વધુ સભ્યો હોય તો મર્જર ગણાય છે. એન્ટી-ડિફેક્શન કાયદો મુજબ મર્જર ગણાય છે. 2/3 હોવાથી ડિસ્ક્વોલિફિકેશન લાગુ પડતું નથી.
આજે રાઘવ ચડ્ડા, અશોક મિત્તલ, સંદીપ પાઠક, હરભજનસિંહ, બલબીરસિંહ સીચેવાલ, વિક્રમજીત સિંહ સાહની અને રાજેન્દ્ર ગુપ્તાએ પાર્ટી છોડવાની જાહેરાત કરી છે.