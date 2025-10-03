ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

સી. આર. પાટીલ બાદ ગુજરાત ભાજપનું સુકાન સંભાળશે જગદીશ વિશ્વકર્મા, મુખ્યમંત્રી અને અધ્યક્ષ પદ એક જ જિલ્લાને કેમ? જુઓ VIDEO

Oct 03, 2025, 08:39 PM IST

આજે 2 વાગ્યા બાદ પ્રદેશ અધ્યક્ષ ચૂંટણી માટે ફોર્મ ભરવાનો સમય પૂરો થયો હતો. ત્યારે જગદીશ વિશ્વકર્માના સિંગલ ફોર્મ ભરાયું હોવાથી વન વે પ્રદેશ પ્રમુખ બનશે. હાલ તેમના નિવાસ સ્થાને ઉત્સવ જેવી તૈયારીઓ દેખાઈ રહી છે. તમામ હોદ્દેદારો અને કાર્યકર્તાઓ અભિનંદન પાઠવવા તેમના નિવાસ સ્થાન પહોંચ્યા છે. આવતીકાસે સવારે કમલમ ખાતે પદગ્રહણ સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે જાણીએ વિશ્વકર્માની પસંદગી અંગે શું છે રણનીતિ...કેમ મુખ્યમંત્રી અને અધ્યક્ષ એક જ જિલ્લામાંથી, અહેવાલ દ્વારા જુઓ વિગતવાર માહિતી.

