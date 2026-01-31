સોના-ચાંદીમાં તેજી આવ્યા બાદ અચાનક કડાકાનું શું છે કારણ? જાણો
સોના અને ચાંદીમાં આગ ઝરતી તેજી પર બ્રેક લાગી છે. ઐતિહાસિક કડાકા સાથે ચાંદીમાં 27 તો સોનાના ભાવમાં 18 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે. તો સોનું દોઢ લાખ તો ચાંદી 2.91 લાખ પર પહોંચ્યું છે. સોનું અને ચાંદી 'લોઅર સર્કિટ' પર આવી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ચાંદી બજારમાં -35% નો ઐતિહાસિક કડાકો નોંધાયો છે. લાંબા સમયની આગ ઝરતી તેજી બાદ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
સોનામાં લોઅર સર્કિટ લાગતા જ સોનાના ભાવમાં આજે સીધો 18% નો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. સતત વેચવાલીના કારણે સોનું લોઅર સર્કિટમાં આવી ગયું હતું. જેથી સોનાનો વર્તમાન ભાવ ₹1,50,849.00 પર બંધ ઘટાડો -₹33,113.00 છે.
તો ચાંદીમાં 'બ્લેક ડે' જેવી સ્થિતિ જોવા મળી. સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય એમ બંને બજારોમાં ચાંદીના ભાવ ગગડી ગયા છે. ભારતીય બજારમાં ચાંદી ₹1,07,971 ના ઘટાડા સાથે ₹2,91,922 પર બંધ થઈ છે. જે 27% નો ઘટાડો બતાવે છે. તો આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં વૈશ્વિક બજારમાં ચાંદીમાં 35% જેટલો તોતિંગ ઘટાડો નોંધાયો છે, જે દાયકાઓનો સૌથી મોટો ઘટાડો માનવામાં આવે છે.