ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
હાઈવે પર મસમોટા ખાડા છતાં ટેક્સની વસૂલાત કેમ? ધારાસભ્યએ મોરચો માંડ્યો
Viral Raval
|
Dec 26, 2025, 01:35 PM IST
Why is tax being collected despite huge potholes on the highway kankarej MLA protest
01:07
u
અમેરિકામાં નોકરીનું સપનું જોતા ગુજરાતીઓ માટે માઠા સમાચાર, જાણો માહિતી
01:19
u
વડોદરામાં ભાજપના કોર્પોરેટરનો ઉધડો લેવાયો, જાણો શું છે મામલો
00:54
u
આજથી ટ્રેનની મુસાફરી મોંઘી થઈ, ટિકિટ ભાડામાં વધારો આવ્યો અમલમાં
01:41
u
કચ્છના રાપરમાં વહેલી સવારે ધરા ધ્રુજી, ભૂકંપના તીવ્ર આંચકાથી લોકો ફફડી ઉઠ્યા
00:54
u
AAP અને કોંગ્રેસનું નામ લીધા વગર મુખ્યમંત્રીએ માર્યા ચાબખા, Video
00:41
u
પુત્ર છે કે હેવાન? પિતાની નિર્દયતાથી હત્યા કરી નાખી
00:42
u
લીબિયામાં અપહરણ થયેલા મહેસાણાના દંપત્તિનો આખરે થયો છૂટકારો
02:34
u
સુરત: જહાંગીરાબાદમાં આઠમાં માળની જાળીમાં ફસાયા આધેડ, દિલધડક રેસ્ક્યૂનો જુઓ Video
01:10
u
શક્તિપીઠ અંબાજી મંદિર મુદ્દે સૌથી મોટા સમાચાર
00:41
u
અરવલ્લી ગિરિમાળા અંગે કેન્દ્ર સરકારનો મોટો નિર્ણય, જાણો વધુ વિગતો
love
Love Code: કોડવર્ડમાં I Love You કેવી રીતે કહેવું ? આ 2 નંબર કહી વ્યક્ત કરો પ્રેમ
Automobile
મારુતિને મોટો ઝટકો! બલેનો, Ciaz બાદ આ કારનો ક્રેશ ટેસ્ટ, મળ્યો માત્ર 1-સ્ટાર
gujarat
સુભાષબ્રિજ અંગે ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય, સુપર સ્ટ્રક્ચર તોડીને નવો બ્રિજ બનાવશે!
Apple 2026 launch
નવા વર્ષમાં એપલ આપશે સૌથી મોટું સરપ્રાઈઝ! આવી રહી છે 20+ નવી પ્રોડક્ટ્સ, ચોંકાવી...
Bogibeel Bridge
આ પુલમાં એક પણ નટ-બોલ્ટ નથી, છતાં પણ ખુબ જ શક્તિશાળી, કઈ જાદુઈ ટેક્નોલોજી વપરાઈ?
gujarat
ઐતિહાસિક સિદ્ધિ: 33 વર્ષ બાદ ગુજરાત બન્યું ‘ટાઈગર સ્ટેટ’, હવે વાઘની ગર્જનાથી ગુંજી..
sports
વૈભવ સૂર્યવંશી મોટી મેચમાંથી બહાર, 190 રન બનાવ્યા છતાં કેમ ન મળી ટીમમાં જગ્યા? જાણો
january national holidays 2026
January Bank Holiday: જાન્યુઆરીમાં 16 દિવસ બેંકો રહેશે બંધ,અહીં ચેક કરો સંપૂર્ણ List
gujarat
રેલવે મુસાફરોને મોંઘવારીનો ડામ: આજથી ટિકિટ ભાડામાં થશે મોટો વધારો, કોને કેટલો ફટકો?
gujarat
યે રિશ્તા ક્યા કહેલાતા હૈ? AAPની સભામાં શાર્પ શૂટરની હાજરીથી ગુજરાતના રાજકારણમા ભડકો