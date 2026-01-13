ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

પતંગ રસિયાઓ માટે સારા સમાચાર : ઉત્તરાયણ વિશે આવી ગઈ પવનની આગાહી

Dipti Savant| Jan 13, 2026, 01:35 PM IST
wind prediction by ambalal patel on uttarayan 14 and 15 january

Trending news