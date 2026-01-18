સુરતમાં મહિલાની દાદાગીરી, બસના ડ્રાઇવર પર કર્યો હુમલો, જુઓ CCTV VIdeo
Surat CCTV Video: સુરતમાં એક મહિલાએ સીટી બસના ડ્રાયવરને માર માર્યાની ઘટના સામે આવી છે, આ ઘટના રૂટ નંબર 126ની સીટી બસમાં થઈ હતી. એક મુસ્લિમ મહિલા જે અંબાણી સ્કૂલ પાસેથી બસમાં બેઠી હતી, ત્યારબાદ આ મહિલા અચાનક ઉશ્કેરાઈ ડ્રાઇવર સાથે મારામારી કરી હતી. ડ્રાઇવર એ મહિલા વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે, મહિલા પોલીસ સ્ટેશન આવશે ત્યારે તેનું સ્ટેટમેન્ટ લેવાશે અને સાચી હકીકત બહાર આવશે. બસમાં લાગેલા સીસીટીવીના આધારે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે, આ મહિલા જ્યાં કહે ત્યાં ઉતારવા માટે દબાણ કરતી હતી. મનપા જાહેર પરિવહનના ચેરમેન સોમનાથ મરાઠેએ જણાવ્યું કે, ડ્રાઇવર ઉપર ચાલુ નોકરીએ હુમલો કરવામાં આવે છે તે નિંદનીય છે, આ ઘટના નિંદા લાયક છે એક ડ્રાઇવર સાથે આવી રીતે વર્તન કરવું યોગ્ય નથી, પોલીસને કડક કાર્ય કરવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી છે. જો કે આ હુમલામાં ડ્રાઇવરને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી અને લોહી નીકળવા લાગ્યું હતું. પોલીસ દ્વારા સમગ્ર ઘટનાની તપાસ બાદ જ સાચી હકીકત શું છે તે સામે આવશે.