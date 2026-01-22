શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજાએ મોત વ્હાલું કરતા પહેલા પરેશ પટેલ સાથે કરી હતી વાત, જાણો વિગતો
અમદાવાદના NRI ટાવરમાં કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજા યશરાજસિંહ ગોહિલ અને તેમના પત્ની રાજેશ્વરી બાના મોત મામલે ચોંકાવનારા સમાચાર આવ્યા છે. સ્થળ પર પહોંચેલી 108ની ટીમ સાથે Z 24 કલાકની ખાસ વાતચીતમાં આ વાત સામે આવી. ટીમ જ્યારે પહોંચી હતી ત્યારે યશરાજસિંહ પોતે તેમને લેવા માટે નીચે આવ્યા હતા. ટીમ 15 મિનિટ ત્યાં રહી. મૃતક યશરાજસિંહે છેલ્લી વાત પરેશ પટેલ સાથે કરી હતી. પરેશ પટેલ 108 એમ્બ્યુલન્સના EMT છે. રાજેશ્વરી બા પર ફાયરિંગ બાદ યશરાજસિંહે કોલ કર્યો હતો. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.