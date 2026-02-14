પત્નીને સાસરીમાં લેવા જતા યુવકનું અકસ્માતમાં મોત, કારનું વળી ગયું પડીકું ! જુઓ CCTV વીડિયો
Ahmedabad Accident CCTV Video: અમદાવાદમાં ફરી એક વાર રફ્તારનો કહેર સામે આવ્યો છે, અમદાવાદના વટવ વિસ્તારમાં વધુ એક અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. વટવા GIDC વિસ્તારમાં પૂરઝડપે ગાડી લઈને આવતા યુવાનનો અકસ્માત થયો હતો. યુવકે ગાડીના સ્ટેરિંગ પરથી કાબુ ગૂમાવતા ગાડી ઝાડ સાથે અથડાઈ હતી. ગાડીની ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે ગાડી ચલાવનાર યુવાનનું ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યું હતું. આકાશ ગોસ્વામી નામના યુવકનું અકસ્માતમાં નિધન થયું છે, યુવક સાસરીમાં પત્નિને લેવા જતો હતો ત્યારે આ અકસ્માત સર્જાયો હતો, અકસ્માતની ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે.