માતાની ખુબ યાદ આવતી હતી...યુવકે મોત વ્હાલુ કર્યું, હચમચાવતો કિસ્સો
છોટાઉદેપુર જિલ્લાના સંખેડા તાલુકાના દિવાળીપુરા ગામના યુવાને 20 વર્ષ પહેલા મૃત્યુ પામેલી માતાની યાદમાં નર્મદા જિલ્લાના પોઇચા બ્રિજ ઉપરથી છલાંગ લગાવી મોતને વ્હાલુ કર્યું છે. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો. સંખેડાના દિવાળીપુરા ગામનો હાર્દિક સુરેશભાઈ વસાવા (ઉ.વર્ષ 20) એ તેના જન્મના બે ત્રણ મહિનામાં માતાની છત્રછાયા ગુમાવી હતી. અને પોતે પોતાની માતાને સારી રીતે જુએ અને સમજે એ પેહલા જ હાર્દિકે માતાની છત્રછાયા ગુમાવી હતી. 20 વર્ષ બાદ માતાની યાદ આવતા તેના મોટાભાઈ જીગર વસાવાને તારીખ 22 ડિસેમ્બરના રોજ બપોરે મેસેજ કરી જણાવ્યું હતું કે, ‘તારું અને પિતાનું ધ્યાન આપજે અને એમને સાચવજે. મને મમ્મીની બહુ યાદ આવે છે.’