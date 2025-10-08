ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

અભણ લોકો પાસે અંગ્રેજી કાગળો પર સાઈન કરાવી લેવાય છે? Z 24 કલાક પર ખુલાસો, Video

Viral Raval | Oct 08, 2025, 04:26 PM IST

અમદાવાદ: નિયમો નેવે મૂકી થઈ રહી છે ક્લિનિકલ ટ્રાયલ! નિરક્ષર લોકો પાસે અંગ્રેજી કાગળો પર સાઈન કરાવવામાં આવે છે? પૂરતી સમજણ આપ્યા વગર જ ક્લિનિકલ ટ્રાયલનો દાવો કરાયો છે. આડઅસર કે ખતરાની જાણકારી ન અપાતી હોવાનો આરોપ. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને ઈનપુટ મળતા તપાસ ચાલુ કરાઈ છે. ત્યારે સવાલ થાય છે કે ગરીબ નિરક્ષર લોકોને ગિની પિગ બનાવવામાં આવ્યા છે? અમદાવાદ શહેરમાં ક્લિનિકલ ટ્રાયલ (દવા પરીક્ષણ)માં નિયમોના કથિત ઉલ્લંઘન અને ગેરરીતિ મામલે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની તપાસ વચ્ચે, વિવાદમાં આવેલી લામ્ડા થેરા બ્યુટીક રિસર્ચ લિમિટેડ સંસ્થાએ સમગ્ર મામલે ખુલાસો કર્યો છે. સંસ્થાએ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા મૂકવામાં આવેલા તમામ આક્ષેપોને ફગાવી દીધા છે અને દાવો કર્યો છે કે તેમની સમગ્ર પ્રક્રિયા 'લીગલ વે' માં થાય છે.

