Zee ભારત યૂથ ફેસ્ટ 2026: ઈશાની દવેના તાલે ઝુમ્યા Gen-Z, જુઓ Video
Zee Bharat Youth Fest 2026: અમદાવાદ Zee 24 કલાક દ્વારા યુથ ફેસ્ટિવલમાં જાણીતી સિંગર ઈશાની દવેનો લાઈવ કોન્સર્ટ યોજાયો હતો, જેમાં હજારોની સંખ્યામાં અમદાવાદીઓ આવ્યા હતા, ખાસ કરીને Gen-Zએ સંગીતની મજા માણી હતી. ગુજરાતની સિંગરે પોતાનું ગ્લેમરસ પરફોર્મન્સ કર્યું હતું. ઈશાનીએ લોકગીતો અને ગુજરાતી ગીતો સાથે વેસ્ટર્ન ગીતો પણ રજૂ કર્યા હતા. ગુજરાતી સંગીતમાં Gen-Zમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. અમદાવાદ યુનિવર્સિટીમાં થયેલા આ કોન્સર્ટ આ ફેસ્ટિવલનું મુખ્ય આકર્ષણ સાબિત થયો છે. ઈશાની દવેએ ઈવેન્ટની શરૂઆતમાં જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદના યુવાનો સાથે ગાવું હંમેશા ખાસ હોય છે. આજે અહીં જે ઉર્જા જોવા મળી તે ખરેખર અવિસ્મરણીય છે."