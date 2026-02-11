ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધમાં 10 વિમાનો તોડી પાડ્યા, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો નવો દાવો, ટેરિફની ધમકીઓ અટકાવ્યું પરમાણુ યુદ્ધ
Donald Trump New Claim: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો છે કે તેમણે ટેરિફની ધમકી આપીને ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સંભવિત પરમાણુ યુદ્ધ ટાળ્યું હતું. ટ્રમ્પે એક મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે લશ્કરી મુકાબલા દરમિયાન 10 વિમાનોને તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા.
Trending Photos
Donald Trump New Claim: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર દાવો કર્યો છે કે તેમણે ગયા મે મહિનામાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ અટકાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે બંને દેશો પરમાણુ યુદ્ધ તરફ આગળ વધી રહ્યા હતા. ફોક્સ ન્યૂઝ સાથેની એક મુલાકાતમાં, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ ફરી એકવાર દાવો કર્યો છે કે તેમણે ટેરિફની ધમકીનો ઉપયોગ કરીને સંભવિત પરમાણુ યુદ્ધ ટાળ્યું હતું.
યુદ્ધો અટકાવવાનો શ્રેય પોતાને આપ્યો
તેમણે એક નવો દાવો કર્યો છે કે બંને દેશો વચ્ચેના યુદ્ધમાં 10 વિમાનોને તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ દાવો કર્યો છે કે તેમણે તેમના બીજા કાર્યકાળ દરમિયાન આઠ યુદ્ધો રોક્યા હતા, જેમાંથી ઓછામાં ઓછા 6 ટેરિફના વ્યૂહાત્મક ઉપયોગ દ્વારા ઉકેલાયા હતા. ટ્રમ્પે વારંવાર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના યુદ્ધો અટકાવવાનો શ્રેય પોતાને આપ્યો છે. જોકે, ભારતે યુદ્ધ રોકવામાં કોઈપણ ત્રીજા પક્ષની ભૂમિકાનો ઇનકાર કર્યો છે.
પરમાણુ યુદ્ધમાં પરિણમી શકે
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, મેં આઠ યુદ્ધો ઉકેલ્યા છે. તેમાંથી ઓછામાં ઓછા 6 ટેરિફને કારણે ઉકેલાયા હતા. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, મેં કહ્યું કે, જો તમે આ યુદ્ધનો ઉકેલ નહીં લાવો, તો હું તમારા પર ટેરિફ લગાવીશ કારણ કે હું નથી ઇચ્છતો કે લોકો મરે. ટ્રમ્પે મે 2025માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે થયેલા લશ્કરી મુકાબલાનો ઉલ્લેખ કર્યો અને દાવો કર્યો કે બંને પડોશીઓ એક મોટા સંઘર્ષની આરે હતા જે પરમાણુ યુદ્ધમાં પરિણમી શકે છે.
10 વિમાનોને તોડી પાડવાનો દાવો
ટ્રમ્પે કહ્યું કે, મારા મતે, તે પરમાણુ યુદ્ધ હોત. તેઓ ખરેખર તેના માટે તૈયાર હતા. દસ વિમાનોને તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા. પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાને મને કહ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ઓછામાં ઓછા 1 કરોડ લોકોના જીવ બચાવ્યા હતા.
ટ્રમ્પે કહ્યું કે ટેરિફ વિના આ શક્ય ન હોત. આ પહેલી વાર છે જ્યારે ટ્રમ્પે ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધમાં તોડી પાડવામાં આવેલા વિમાનોની સંખ્યા વધારીને 10 કરી છે. ટ્રમ્પે શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે પાંચ વિમાનોને તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ પછીથી તેને વધારીને સાત અને પછી આઠ કરી દીધી. તેમણે ક્યારેય આ વાતને સમર્થન આપવા માટે કોઈ તથ્યો કે પુરાવા આપ્યા નથી.
આર્મેનિયા-અઝરબૈજાન યુદ્ધનો પણ ઉલ્લેખ
ભારત અને પાકિસ્તાન ઉપરાંત, ટ્રમ્પે અન્ય સંઘર્ષોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે વેપારનો ઉપયોગ કરીને આર્મેનિયા અને અઝરબૈજાન વચ્ચે દાયકાઓથી ચાલી રહેલા તણાવને ઉકેલવાનો દાવો કર્યો. તેમણે કહ્યું કે, આ દેશો અમારી સાથે વેપાર કરે છે.
યુદ્ધ માત્ર દોઢ દિવસમાં ઉકેલી નાખ્યું
અઝરબૈજાન - તેઓ લગભગ 32 વર્ષથી લડી રહ્યા હતા. મેં એક દિવસમાં તેનો ઉકેલ લાવી દીધો. મેં કહ્યું કે, તમે અમારી સાથે ઘણો વ્યવસાય કરો છો. અમે તમારા પર ટેરિફ લગાવીશું. અમે તે યુદ્ધ માત્ર દોઢ દિવસમાં ઉકેલી નાખ્યું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે