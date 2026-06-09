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POKમાં ભડકેલી હિંસામાં 11 લોકોના મોત, શહબાજના કયા ફરમાનથી રસ્તાઓ પર ઉતર્યા છે લોકો

POK Violence: પાકિસ્તાનમાં જ્યાં એક બાજુ ખાવાના સાંસા છે, મોંઘવારી ચરમસીમાએ છે ત્યાં હવે ભારતનો જે હિસ્સો પચાવી પાડ્યો છે ત્યાં લોકો રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા છે. જાણો પીઓકેમાં શું છે પરિસ્થિતિ?

Written ByViral Raval
Published: Jun 09, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:33 AM IST
POKમાં ભડકેલી હિંસામાં 11 લોકોના મોત, શહબાજના કયા ફરમાનથી રસ્તાઓ પર ઉતર્યા છે લોકો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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