/POKમાં ભડકેલી હિંસામાં 11 લોકોના મોત, શહબાજના કયા ફરમાનથી રસ્તાઓ પર ઉતર્યા છે લોકો

પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (પીઓકે)માં શટરડાઉનના આહ્વાન પહેલા મોટા પાયે હિંસા ભડકી. પ્રતિબંધિત સંગઠનના સમર્થકો અને પોલીસ વચ્ચે થયેલા ઘર્ષણમાં ઓછામાં ઓછાં 11 લાકોના મોત નિપજ્યા છે. જ્યારે 70થી વધુ લોકો ઘાયલ હોવાનું કહેવાય છે. રિપોર્ટ્સ મુજબ દેખાવકારોએ સરકાર વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન તેજ કરી નાખ્યું અને ત્યારબાદ વિસ્તારમાં સ્થિતિ તણાવપૂર્ણ થઈ ગઈ. પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસ અને દેખાવકારો વચ્ચે ઘર્ષણ થયું અને હિંસામાં ફેરવાઈ ગઈ. તે પહેલા મુઝફ્ફરાબાદમાં કલમ 144 લાગૂ થઈ હતી, ઈન્ટરનેટ સેવાઓ સસ્પેન્ડ કરાઈ હતી અને સુરક્ષા દળોની તૈનાતી વધારવામાં આવી હતી. જ્યારે રાવલાકોટ સહિત વિસ્તારોમાંથી પોલીસ દ્વારા ટિયરગેસના સેલ છોડાયાના પણ અહેવાલ છે જેનાથી લોકોમાં ભારે નારાજગી છે.
પૂંછ સેક્ટરમાં કમિશનર સરદાર વહીદ ખાને કહ્યું કે હિંસા દરમિયાન ચાર પોલીસ અધિકારીઓ પણ માર્યા ગયા છે. પોલીસ ચીફ લિયાકત મલિકે કહ્યું કે લગભગ 50 પ્રદર્શનકારીઓ ઘાયલ થયા છે. અધિકારીઓએ ઓપરેશન દરમિયાન અનેક લોકોની ધરપકડની પુષ્ટિ કરી છે. જો કે સ્થાનિક લોકો અને JAAC સમર્થકોએ સરકારી નિવેદન પર સવાલ ઉઠાવ્યો અને દાવો કર્યો કે મૃતકોની સંખ્યા વધુ હોઈ શકે છે.
અત્યાર સુધીમાં 11 લોકોના જીવ ગયા
રિપોર્ટ્સ મુજબ મૃતકોમાં 7 નાગરિક, 4 પોલીસકર્મી સામેલ છે જ્યારે 23 સુરક્ષાકર્મીઓ અને લગભગ 50 દેખાવકારો ઘાયલ થયા છે. પોલીસે અત્યાર સુધીમાં 30 લોકોને પકડ્યા હોવાના પણ અહેવાલો છે.
શું છે વિવાદ
પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીરમાં JAAC અને સરકાર વચ્ચે વિધાનસભાની 12 અનામત બેઠકોને લઈને વિવાદ ચાલે છે. આ સીટો એવા શરણાર્થીઓ માટે અનામત છે જે જમ્મુ કાશ્મીરથી પાકિસ્તાનના અન્ય ભાગોમાં જઈને વસ્યા હતા. JAAC આ સીટોને ખતમ કરવાની માંગણી અંગે આંદોલન કરી રહ્યું છે.
સરકાર લગાવ્યો પ્રતિબંધ
સરકારે 5 જૂનના રોજ JAAC પર આતંકવાદ વિરોધી કાયદા હેઠળ પ્રતિબંધ લગાવ્યો હતો. ત્યારબાદ વિસ્તારમાં સતત હિંસા વધી રહી છે. રવિવારે JAACના કાર્યકરો સંગઠનના એક સભ્યના મોતના વિરોધમાં હોસ્પિટલના મડદાઘર બહાર પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા. સભ્યનું મોત કથિત પોલીસ ફાયરિંગમાં થયું હતું. પોલીસ જ્યારે પ્રદર્શનકારીઓને હટાવવા માટે પહોંચી તો ઘર્ષણ શરૂ થઈ ગયું અને હિંસા વધી.
પાકિસ્તાની અખબાર ડોનના રિપોર્ટ મુજબ પોલીસનો આરોપ છે કે JAAC સાથે જોડાયેલા લોકોએ સુરક્ષાકર્મીઓ પર શોટગન અને અન્ય હથિયારોથી હુમલો કર્યો. પોલીસે આ ઘટનાને આતંકવાદી કાર્યવાહી ગણાવતા કહ્યું કે કાયદો વ્યવસ્થા અને નાગરિકોની સુરક્ષા સાથે કોઈ સમાધાન નહીં થાય.
સંગઠન વિશે
JAACનું આખું નામ જમ્મુ કાશ્મીર જોઈન્ટ અવામી એક્શન કમિટી છે. જે મોંઘવારી વિરુદ્ધ બનેલું સંગઠન છે. તેની સ્થાપના 2023માં થઈ હતી જે પ્રોપર્ટી ટેક્સ લગાવવાના એક નિર્ણય બાદ બન્યું હતું. તેના અધ્યક્ષ શૌકત નવાઝ મીર છે. તેમની એક અપીલ પર હજારો લોકો ભેગા થઈ જાય છે. તેમણે 2024ના મે મહિનામાં ઘઉ સબસિડીને લઈને પ્રદર્શનનું નેતૃત્વ કર્યુ હતું. સરકારે અનેક માંગણીઓ સ્વીકારી અને 23 અબજ રૂપિયાનું પેકેજ આપ્યું.
કેમ લાગ્યો હતો પ્રતિબંધ
પીઓકે સરકારે સંગઠન પર 5 જૂનના રોજ પ્રતિબંધ લગાવ્યો હતો. પ્રતિબંધ લગાવવા માટે જાહેર વ્યવસ્થા અને સુરક્ષા સંબંધિત ચિંતાઓ ગણાવવામાં આવી. તેના બીજા દિવસે પોલીસે સંગઠનના સમર્થકો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી શરૂ કરી અને અનેક લોકોની ધરપકડ કરી. પ્રશાસનનો દાવો છે કે JAACની 38 માંગણીઓમાંથી મોટાભાગની માંગણીઓ પહેલેથી સ્વીકારી લેવાઈ છે. આમ છતાં સંગઠન આંદોલન ચાલુ રાખે છે. JAACના આંદોલનનું મહત્વનું કારણ વિધાનસભાની 12 અનામત સીટો છે જેને ખતમ કરવાની માંગણી છે.
વાત જાણે એમ છે કે આ 12 સીટો એવા લોકો માટે અનામત છે જે જમ્મુ અને કાશ્મીરથી પાકિસ્તાનના અન્ય ભાગોમાં જઈને વસેલા છે. આ લોકો 1947, 1965, 1971 યુદ્ધ કે બાદના સંઘર્ષોના કારણે ગયા હતા. JAACનો એવો આરોપ છે કે અનામત સીટોના કારણે સ્થાનિક લોકોનું પ્રતિનિધિત્વ ઘટે છે અને તેનો ફાયદો ગણ્યા ગાંઠ્યા પરિવારનો મળે છે. તેઓ ઈચ્છે છે કે તેમની સમસ્યાઓ અને જરૂરિયાતો માટે વધુ વિધાયકો ચૂંટાઈ આવે.
પીઓકેમાં 2027માં ચૂંટણી
ગિલગિટ બાલ્ટિસ્તાન બાદ 27 જુલાઈના રોજ પાકિસ્તાનના કબ્જાવાળા કાશ્મીરમાં વિધાનસભા ચૂંટણી કરાવવામાં આવશે. પીઓકેની વિધાનસભામાં કુલ 53 સીટો છે. જેમાંથી 45 સીટો પર સીધી ચૂંટણી થાય છે. જ્યારે 8 સીટો મહિલાઓ, ટેક્નિકલ વિશેષજ્ઞો અને ધાર્મિક વિદ્વાનો માટે અનામત છે. પીઓકેમાં વિધાનસભાનો કાર્યકાળ પાંચ વર્ષનો હોય છે. આ પહેલા 2021માં પીઓકે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ઈમરાન ખાનની પાર્ટી પીટીઆઈએ 45માંથી 25 સીટો જીતીને સરકાર બનાવી હતી. ત્યારબાદ સરદાર અબ્દુલ કય્યૂમ નિયાજી પીએમ બન્યા હતા. જો કે એપ્રિલ 2022માં ઈમરાન ખાનની સરકાર પડી અને તેની અસર અહીંના રાજકારણ ઉપર પણ પડી.
2022ના મે મહિનામાં સરદાર અબ્દુલ કય્યૂમ નિયાજીએ રાજીનામું આપી દીધુ અને ત્યારબાદ પીટીઆઈએ જ સરકરા તનવીર ઈલિયાસને નવા પીએમ બનાવ્યા હતા. પરંતુ એપ્રિલ 2023માં પીઓકેની ઉચ્ચ અદાલતે તેમને કોર્ટના અનાદરના કેસમાં અયોગ્ય જાહેર કર્યા. ત્યારબાદ તેમની ખુરશી ગઈ અને એકવાર ફરીથી નવા પીએમ પસંદ કરવા પડ્યા. પછી પીટીઆઈના જ ચૌધરી અનવરુલ હક પીએમ બન્યા હતા. પરંતુ ત્યારબાદ તેમણે પીટીઆઈ સાથે છેડો ફાડ્યો અને પોતાને સ્વતંત્ર નેતા તરીકે ગણાવ્યાં. તેમને નવેમ્બર 2025માં અવિશ્વાસના પ્રસ્તાવ દ્વારા હટાવી દેવાયા અને ત્યારથી હવે ત્યાં પાકિસ્તાન પીપલ્સ પાર્ટી (PPP)ના ફૈસલ મુમતાઝ રાઠૌર નવા પીએમ છે.
ભારતનો છે વિરોધ
પાકિસ્તાનના કબજાવાળા ગિલગિટ બાલ્ટિસ્તાનમાં ચૂંટણીથી ભારત નારાજ થયું હતું અને વિદેશ મંત્રાલયે એક નિવેદન બહાર પાડીને કહ્યું હતું કે પાકિસ્તાન જે વિસ્તાર પર ગેરકાયદેસર રીતે કબજો જમાવીને બેઠુ છે ત્યાં ચૂંટણી કરાવવાની તેમની યોજના સંપૂર્ણ રીતે અસ્વીકાર્ય છે.