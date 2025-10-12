12 પાકિસ્તાની સૈનિકો ઠાર, ચોકીઓ પર કબ્જો...સરહદ પર રાતભર શું-શું થયું? 11 વાગે તાલિબાનની પ્રેસ
Pakistan-Afghanistan Conflict: પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે. આ દરમિયાન અફઘાન સેનાએ ડ્યુરન્ડ લાઇન પર પાકિસ્તાની સેનાની અનેક ચોકીઓ પર કબ્જો કરી લીધો છે.
Pakistan News: પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે લાંબા સમયથી તણાવ ચાલી રહ્યો છે. અફઘાનિસ્તાનના સંરક્ષણ મંત્રાલયનું કહેવું છે કે સરહદ પર ઝડપથી વધતા તણાવ વચ્ચે શનિવાર, 11 ઓક્ટોબર 2025ની મોડી રાત્રે પાકિસ્તાન-અફઘાનિસ્તાન સરહદ પર ગોળીબાર શરૂ થયો. આ દરમિયાન તાલિબાનના નેતૃત્વ હેઠળની અફઘાન સેનાએ ડ્યુરન્ડ લાઇન પર પાકિસ્તાની સેનાની અનેક ચોકીઓ પર કબ્જો કરી લીધો, જેમાં અસ્થિર કુનાર અને હેલમંદ પ્રાંત પણ સામેલ છે.
પાકિસ્તાની સેનાની ચોકીઓ પર કબ્જો
એક અફઘાની સંરક્ષણ અધિકારીએ પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું, 'તાલિબાન દળોએ કુનાર અને હેલમંદ પ્રાંતોમાં ડ્યુરન્ડ રેખા પર પાકિસ્તાની સેનાની અનેક ચોકીઓ પર કબ્જો કરી લીધો છે.' સરહદ પર ચાલી રહેલા સંઘર્ષમાં ઓછામાં ઓછા 12 પાકિસ્તાની સૈનિકો માર્યા ગયા છે અને ઘણા સૈનિકો ઘાયલ થયા છે. બહરામચા જિલ્લાના શાકિઝ, બીબી જાની અને સાલેહાન વિસ્તારોની સાથે-સાથે પક્તિયાના અરયૂબ જાજી જિલ્લામાં પણ ભીષણ લડાઈના સમાચાર છે.
પાક-અફઘાનિસ્તાનમાં તણાવ
અફઘાનિસ્તાનના સંરક્ષણ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઇનાયતુલ્લાહ ખોવારાઝમીએ તાલિબાન તરફથી કરાયેલી આ કાર્યવાહીને પાકિસ્તાન તરફથી અફઘાન હવાઈ ક્ષેત્રના ઉલ્લંઘનના જવાબમાં એક વળતી કાર્યવાહી ગણાવી છે. તેમણે માહિતી આપી કે સ્થાનિક સમય અનુસાર મધ્યરાત્રી સુધીમાં બંને દેશો વચ્ચેની અથડામણો સમાપ્ત થઈ ગઈ. ખોવારાઝમીએ કહ્યું, 'જો વિરોધી પક્ષ ફરીથી અફઘાનિસ્તાનના હવાઈ ક્ષેત્રનું ઉલ્લંઘન કરશે, તો અમારા સશસ્ત્ર દળો તેમના હવાઈ ક્ષેત્રની રક્ષા કરવા તૈયાર છે અને સખત પ્રતિક્રિયા આપશે.' આ દરમિયાન કતારે પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે વધતા સરહદી તણાવ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી અને બંને પક્ષોને સંયમ રાખવા તેમજ વાતચીત દ્વારા પોતાના મતભેદોને ઉકેલવા વિનંતી કરી.
પાકિસ્તાની સૈન્ય ઠેકાણાઓ ટાર્ગેટ થયા
જણાવી દઈએ કે સરહદ પરની ભીષણ જંગ પાકિસ્તાન તરફથી કાબુલ નજીક કરવામાં આવેલા એક હવાઈ હુમલાના થોડા દિવસો પછી શરૂ થઈ છે. અફઘાનિસ્તાનની 201 ખાલિદ બિન વાલિદ આર્મી કોરે કહ્યું કે આ કાર્યવાહી પછી નાંગરહાર અને કુનારમાં પાકિસ્તાની સૈન્ય ઠેકાણાઓને ટાર્ગેટ કરીને વળતી કાર્યવાહી કરવામાં આવી, જોકે પાકિસ્તાન તરફથી આ હુમલાની ન તો પુષ્ટિ કરવામાં આવી અને ન તો તેનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો. અફઘાન સંરક્ષણ મંત્રાલયે કહ્યું, 'આજ રાતના હુમલાઓમાં પાકિસ્તાની પક્ષની સુવિધાઓ અને ઉપકરણો નષ્ટ થઈ ગયા.' મંત્રાલયે વધુમાં દાવો કર્યો કે કુનાર અને હેલમંદમાં 1-1 ચોકી નષ્ટ થઈ ગઈ, જ્યારે પાકિસ્તાની સેનાને તાલિબાન લડાકુઓના હાથે જાનહાનિ થવા અને ઘણા હથિયારો અને વાહનો ગુમાવવાની પણ જાણ છે.
પાક-અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે સંઘર્ષ કેમ થયો?
અફઘાનિસ્તાને પાકિસ્તાન પર આરોપ લગાવ્યો છે કે તેણે અફઘાન હવાઈ ક્ષેત્રનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, જેના જવાબમાં અફઘાન સેનાએ કાર્યવાહી કરી.
ડ્યુરન્ડ લાઇન શું છે?
ડ્યુરન્ડ લાઇન પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની એક સરહદ રેખા છે, જે બંને દેશો વચ્ચે એક વિવાદિત ક્ષેત્ર છે.
