1200 બોમ્બ, 200 ફાઈટર જેટ્સ, 500 ટાર્ગેટ...અમેરિકા-ઈઝરાયેલે આ રીતે આપ્યો 'મિશન ખામેનેઈ'ને અંજામ
Tomahawk cruise missiles: ઇઝરાયલ અને અમેરિકાએ ઇરાન પર મોટો હુમલો કર્યો છે. ઓપરેશન્સ રોઅરિંગ લાયન અને એપિક ફ્યુરીમાં ટોમાહોક ક્રુઝ મિસાઇલો, F-35I સ્ટીલ્થ ફાઇટર, F-15I, GBU-28 બંકર-બસ્ટર્સ, સ્પાઇસ અને JDAM બોમ્બ, ડેલીલાહ-રેમ્પેજ મિસાઇલો અને હેરોન-એઇટન ડ્રોનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તેહરાન, ઇસ્ફહાન અને શિરાઝમાં મિલિટ્રી અને પરમાણુ સુવિધાઓને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી.
Trending Photos
Tomahawk cruise missiles: ઇઝરાયલ અને અમેરિકાએ ઇરાન સામે એક મોટું સંયુક્ત આક્રમણ શરૂ કર્યું છે. ઇઝરાયલે પોતાના ઓપરેશન રોઅરિંગ લાયન અને અમેરિકા તરફથી ઓપરેશન એપિક ફ્યુરી નામ આપ્યું છે. આ હુમલો 28 ફેબ્રુઆરી, 2026 ની સવારે શરૂ થયું હતું, જેમાં તેહરાન, ઇસ્ફહાન અને શિરાઝ જેવા શહેરોમાં ઇરાની લશ્કરી, પરમાણુ સંબંધિત અને સરકારી સુવિધાઓને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી.
ઇઝરાયલી એરફોર્સ (IAF)ના 200 ફાઇટર જેટ્સે પશ્ચિમ અને મધ્ય ઇરાનમાં IRGC ના મિસાઇલ એરે અને હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ પર મોટો હુમલો કર્યો. 1,200 બોમ્બનો ઉપયોગ કરીને અસંખ્ય સ્થળોએ હવાઈ સંરક્ષણ અને મિસાઇલ લોન્ચર સહિત 500 થી વધુ લક્ષ્યોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. ચોક્કસ ગુપ્ત માહિતી અને ઝીણવટભર્યા આયોજન સાથે આ હુમલામાં સેંકડો જેટનો એક સાથે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી IAF ને ઇરાની હવાઈ ક્ષેત્ર પર હવાઈ શ્રેષ્ઠતા મળી હતી. આ હુમલો ઈરાનના પરમાણુ પ્રોગ્રામ અને તેના વધતા જતા ખતરાને રોકવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ઈરાને પણ ઈઝરાયલ પર મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલાઓ કરીને અને બહેરીન, કુવૈત અને કતારમાં યુએસ બેઝ પર હુમલો કરીને બદલો લીધો. આ યુદ્ધ હવે ફક્ત બે દેશો પૂરતું મર્યાદિત નથી, પરંતુ સમગ્ર પ્રદેશમાં ફેલાયેલું છે.
ટોમાહોક ક્રુઝ મિસાઈલ
ટોમાહોક એ યુએસ નેવીની સૌથી શક્તિશાળી લાંબા અંતરની ક્રુઝ મિસાઈલ છે. તે જહાજો અને સબમરીનથી છોડવામાં આવે છે. તે ખૂબ જ ઓછી ઊંચાઈએ ઉડે છે, ફક્ત 30-50 મીટર, જેનાથી રડાર અને હવાઈ સંરક્ષણથી બચવું આ મિસાઈલ માટે સરળ બને છે. ટોમાહોક ક્રુઝ મિસાઈલ આશરે 5.6 મીટર લાંબી છે, 1600 કિલોગ્રામ વજન ધરાવે છે, અને 880 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે લક્ષ્યાંક પર પ્રહાર કરે છે. ક્રુઝ મિસાઈલ 1600 કિલોમીટરથી વધુ દૂરના લક્ષ્યોને સચોટ રીતે પ્રહાર કરી શકે છે. આ હુમલામાં અમેરિકાએ તેહરાન અને અન્ય શહેરોમાં હાઈ-વેલ્યૂના લક્ષ્યો સામે ટોમાહોક મિસાઈલનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આ મિસાઈલ બધી હવામાન પરિસ્થિતિઓમાં કાર્ય કરે છે અને ખૂબ જ સટીક છે.
F-35I આદિર સ્ટીલ્થ ફાઇટર જેટ
F-35I આદિર એ યુએસ F-35A લાઈટનિંગ II નું ખાસ ઇઝરાયલનું વર્ઝન છે. ઇઝરાયલ વિશ્વનો એકમાત્ર દેશ છે જેને આ જેટમાં પોતાના સોફ્ટવેર અને હાર્ડવેરને એકીકૃત કરવાની મંજૂરી છે. તેની સ્ટીલ્થ ડિઝાઇન તેને દુશ્મનનું રડાર સરળતાથી શોધી શકતું નથી. તેમાં સેન્સર ફ્યુઝન અને ઇલેક્ટ્રોનિક વારફેયર સિસ્ટમ છે જે પાઇલટ્સને ઈરાન જેવા મજબૂત હવાઈ સંરક્ષણ ધરાવતા વિસ્તારોમાં ઘૂસવા, જાસૂસી કરવા અને ચોકસાઇથી હુમલો કરવા સક્ષમ બનાવે છે. આ કામગીરીમાં, F-35I એ ઈરાની હવાઈ ક્ષેત્રમાં ઘૂસીને અનેક લક્ષ્યોને નિશાન બનાવ્યા.
F-15I Ra'am સ્ટ્રાઈક ફાઈટર
F-15I Ra'am એ ઈઝરાયલનું લાંબા અંતરનું સ્ટ્રાઈક ફાઈટર છે, જે યુએસ F-15E સ્ટ્રાઈક ઈગલનું એક વર્ઝન છે. ઈઝરાયલે 1991ના ગલ્ફ વોરમાં ઈરાકના સ્કડ મિસાઈલ હુમલા પછી તેને વિકસાવી હતી. 1998 થી ઉપયોગમાં લેવાતું આ જેટ ખૂબ જ ભારે પેલોડ વહન કરી શકે છે, જેનો અર્થ થાય છે મોટી સંખ્યામાં બોમ્બ અને મિસાઈલ. તે ખૂબ જ અંતરે કિલ્લેબંધીવાળા લક્ષ્યો પર હુમલો કરી શકે છે. આ હુમલામાં F-15I એ ઈરાની સરહદથી દૂર સ્થિત કિલ્લેબંધીવાળા સ્થળો પર હુમલો કર્યો.
ડેલીલા અને રેમ્પેજ સ્ટેન્ડ-ઓફ ક્રુઝ મિસાઈલો
આ ઈઝરાયલી-નિર્મિત સ્ટેન્ડ-ઓફ ક્રુઝ મિસાઈલો છે જે દુશ્મનની હવાઈ સંરક્ષણ શ્રેણીની બહારથી હુમલો કરે છે. ડેલિલામાં લોઈટરિંગ ખાસિયત છે, જેનો અર્થ છે કે તે લક્ષ્યને શોધે છે, પુષ્ટિ કરે છે અને પછી હિટ કરે છે. રેમ્પેજ એક હાઇ-સ્પીડ, લાંબા અંતરની મિસાઈલ છે જે સખત અને સમય-સંવેદનશીલ લક્ષ્યો માટે રચાયેલ છે. આ ઓપરેશનમાં તેનો ઉપયોગ મુખ્ય ઈરાની સ્થાપનો સામે કરવામાં આવ્યો હતો.
SPICE અને JDAM પ્રિસિઝન ગાઇડેડ બોમ્બ
SPICE (સ્માર્ટ, પ્રિસાઇઝ, ઇમ્પેક્ટ, કોસ્ટ-ઇફેક્ટિવ) એ રાફેલ દ્વારા વિકસિત એક કીટ છે જે સામાન્ય બોમ્બને સ્માર્ટ બોમ્બમાં રૂપાંતરિત કરે છે. તે GPS જામ હોય ત્યારે પણ લક્ષ્યોને હિટ કરવા માટે ઇલેક્ટ્રો-ઓપ્ટિકલ માર્ગદર્શન અને પ્રી-સ્ટોર્ડ ઇમેજનો ઉપયોગ કરે છે. JDAM (જોઇન્ટ ડાયરેક્ટ એટેક મ્યુનિશન) એક સમાન કીટ છે જે બોમ્બ ચોકસાઇ વધારવા માટે GPS અને ઇનર્શિયલ નેવિગેશનનો ઉપયોગ કરે છે. તે સસ્તું છે અને બધી હવામાન સ્થિતિઓમાં કામ કરે છે. આ હુમલામાં તેનો ઉપયોગ અનેક સ્થળોએ કરવામાં આવ્યો હતો.
GBU-28 બંકર-બસ્ટર બોમ્બ
GBU-28 એ 5,000-પાઉન્ડ એટલે કે 2268 કિગ્રાના લેસર-ગાઇડેડ પેનિટ્રેટર બોમ્બ છે જે ઊંડા બંકરો, કમાન્ડ સેન્ટરો અને હાર્ડ પરમાણુ સુવિધાઓનો નાશ કરવા માટે રચાયેલ છે. તેનું વજન અને કઠણ કેસીંગ તેને મજબૂત કોંક્રિટ અને જમીનમાં પ્રવેશવાની અને પછી વિસ્ફોટ કરવાની તાકાત ધરાવે છે. GBU-28 નો ઉપયોગ ઇરાનના ભૂગર્ભ કમાન્ડ સેન્ટરો અને પરમાણુ સ્થળો સામેના આ ઓપરેશનમાં કરવામાં આવ્યો હતો.
હેરોન અને એતાન આર્મ્ડ લોન્ગ રેન્જ ડ્રોન
આ ઇઝરાયલ એરોસ્પેસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા ઉત્પાદિત લાંબા સમય સુધી ટકી રહે તેવા ડ્રોન છે. તેઓ મધ્યમ ઊંચાઈએ કલાકો સુધી ઉડી શકે છે. તેનો ઉપયોગ જાસૂસી, ગુપ્ત માહિતી એકત્રિત કરવા અને ચોકસાઇવાળા હુમલાઓ માટે થાય છે, જે દુશ્મનના પ્રદેશમાં ઊંડાણમાં કાર્યરત રહે છે. આ યુદ્ધ દરમિયાન આ ડ્રોન ઈરાનની અંદર દેખરેખ અને સ્ટ્રાઈક મિશન ચલાવતા હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે