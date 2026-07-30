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132 રૂમ અને 411 લોકોનો સ્ટાફ અને કરોડોનું બજેટ... 'વ્હાઇટ હાઉસ' પાછળ એક વર્ષમાં કેટલો થાય છે ખર્ચ?

White House Budget 2026: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ નિવાસ 'વ્હાઇટ હાઉસ' પર એક વર્ષમાં કેટલો ખર્ચ થાય છે? આ પ્રશ્નનો જવાબ બિઝનેસ ઇનસાઇડરે પોતાના એક રિપોર્ટ દ્વારા આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. રિપોર્ટમાં 2026 માટે જાહેર કરાયેલા બજેટ અને મેનેજમેન્ટ પર કરવામાં આવતા ખર્ચની સંપૂર્ણ વિગતો આપવામાં આવી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 30, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:55 PM IST
132 રૂમ અને 411 લોકોનો સ્ટાફ અને કરોડોનું બજેટ... 'વ્હાઇટ હાઉસ' પાછળ એક વર્ષમાં કેટલો થાય છે ખર્ચ?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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