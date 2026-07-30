132 રૂમ અને 411 લોકોનો સ્ટાફ અને કરોડોનું બજેટ... 'વ્હાઇટ હાઉસ' પાછળ એક વર્ષમાં કેટલો થાય છે ખર્ચ?

White House Budget 2026: દુનિયાના સૌથી અમીર અને શક્તિશાળી દેશ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિના ઘર 'વ્હાઇટ હાઉસ'ને ચલાવવામાં કેટલો ખર્ચ થાય છે? તેનો જવાબ સાંભળીને તમે હેરાન થઈ જશો. વર્ષ 2026 માટે વ્હાઇટ હાઉસની જાળવણી, વીજળી-પાણી અને કર્મચારીઓના પગાર માટે લગભગ 660 કરોડ રૂપિયા (7.89 કરોડ ડોલર)નું બજેટ પાસ થયું છે.
132 રૂમ અને 411 કર્મચારીઓ ધરાવતા આ આલીશાન ઘરને સંભાળવા પાછળ પાણીની જેમ રૂપિયા ખર્ચ કરવામાં આવે છે, પરંતુ રસપ્રદ વાત એ છે કે, દેશનું આટલું મોટું બજેટ સંભાળનાર રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ખુદ એક રૂપિયો પણ પગાર લેતા નથી.
બિઝનેસ ઇનસાઇડરના એક રિપોર્ટ અનુસાર, વ્હાઇટ હાઉસને ચલાવવાનો અને તેની જાળવણીનો તમામ ખર્ચ અમેરિકાના કરદાતાઓના નાણાંમાંથી ઉઠાવવામાં આવે છે, જેને ત્યાંની સંસદ (કોંગ્રેસ) દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે છે. સરકારી આંકડાઓ અને બજેટના આધારે તૈયાર કરાયેલી યાદીમાં ચાલુ વર્ષના કુલ બજેટ, નક્કી થઈ ચૂકેલા ખર્ચ અને આખા વર્ષના અંદાજિત ખર્ચની સંપૂર્ણ વિગત સામેલ છે.
132 રૂમ, 35 બાથરૂમ અને 1,000 લોકોના નાસ્તાની વ્યવસ્થા
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિનું નિવાસ એટલે કે વ્હાઇટ હાઉસમાં 132 રૂમ અને 35 બાથરૂમ છે. અહીંના મુખ્ય રસોડામાં એકસાથે 140 મહેમાનો માટે ડિનર અને 1,000થી વધુ લોકો માટે નાસ્તો તૈયાર કરવાની ક્ષમતા છે.
સરકારી આંકડાઓ અનુસાર, માત્ર વ્હાઇટ હાઉસના રેસિડેન્શિયલ સ્ટાફની જાળવણી અને દેખભાળ પાછળ જ વાર્ષિક આશરે 90 લાખ ડોલર (લગભગ 75 કરોડ રૂપિયા)નો ખર્ચ થાય છે.
વ્હાઇટ હાઉસમાં કેટલા કર્મચારીઓ તૈનાત છે?
વ્હાઇટ હાઉસને સુચારૂ રૂપે ચલાવવા માટે કુલ 411 કર્મચારીઓ તૈનાત છે. તેમાંથી લગભગ 90થી 100 કર્મચારીઓ રાષ્ટ્રપતિના સીધા સહયોગી તરીકે કામ કરે છે.
અધિકારીઓનો પગાર
ચીફ ઓફ સ્ટાફ સુસી વાઇલ્સ, પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લીવિટ અને સ્પીચ રાઇટિંગ ડિરેક્ટર રોસ વર્થિંગ્ટન જેવા અધિકારીઓને દર વર્ષે 1,95,200 ડોલર (લગભગ 1.63 કરોડ રૂપિયા) પગાર મળે છે. આ સરકારી હિસાબે તો ખૂબ જ વધારે પગાર છે, પરંતુ ખાનગી કંપનીઓના મોટા અધિકારીઓની સરખામણીમાં ઘણો ઓછો છે. આ પગાર બજેટના અન્ય વહીવટી ખર્ચથી અલગ છે.
ફોન, વીજળી-પાણી, ઇન્ટરનેટ પર કેટલો ખર્ચ?
વ્હાઇટ હાઉસમાં ફોન, વીજળી-પાણી, ઇન્ટરનેટ અને જરૂરી સામાન જેવી ચીજો પર દર વર્ષે લગભગ 10 લાખ ડોલર (લગભગ 8.3 કરોડ રૂપિયા)થી 20 લાખ ડોલર (લગભગ 16.6 કરોડ રૂપિયા) ખર્ચ થાય છે. સરકારનું અનુમાન છે કે, 2026 અને 2027માં પણ એટલો જ ખર્ચ રહેશે.
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો પગાર કેટલો?
અમેરિકા કાયદા અનુસાર, દેશના રાષ્ટ્રપતિનું વાર્ષિક પગાર 4 લાખ ડોલર (લગભગ 3.35 કરોડ રૂપિયા) નક્કી છે. આ ઉપરાંત તેમને દર વર્ષે 50,000 ડોલરનું વધારાનું ભથ્થું પણ આપવામાં આવે છે.
જો કે, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પએ તેમની પ્રથમ ટર્મની જેમ જ તેમની બીજી ટર્મમાં પણ નિર્ધારિત સરકારી વેતન લેવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે. ટ્રમ્પનું આ વેતન ક્યાં ઉપયોગ થઈ રહ્યું છે અથવા તેને કયા વિભાગને દાનમાં આપવામાં આવી રહ્યું છે, તેનો હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેર ખુલાસો કરવામાં આવ્યો નથી.