1.4 કરોડ ઈરાની શહાદત માટે તૈયાર, ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું- હું પણ કુરબાની આપીશ પણ ઝૂકીશું નહીં
US-Israel Iran War: ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેજેશકિયને કહ્યું છે કે 1.4 કરોડ ઈરાની પોતાના દેશની રક્ષા માટે તૈયાર છે. રાષ્ટ્રપતિએ જાતે પણ કુરબાની આપવાની તૈયારી દેખાડી, એમને ખાડી દેશોને ચેતવણી આપી છે કે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલને ઈરાન પર હુમલા કરવા માટે અનુમતિ ના આપે નહીં તો ભોગવવું પડશે. ખાર્ગ દ્રીપ પર અમેરિકાએ જોરદાર હુમલો કર્યો છે.
- 1.4 કરોડ ઈરાની પોતાના દેશની રક્ષા માટે તૈયાર : ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ
- રાષ્ટ્રપતિએ જાતે પણ કુરબાની આપવાની તૈયારી દેખાડી
- પેજેશ્કિયનને લાખો નાગરિકો સાથે જોડાઈને એકજૂટતાનો સંદેશ આપ્યો
Trending Photos
Masoud Pezeshkian : ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેજેશ્કિયનને એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે દેશના 1.4 કરોડ ઈરાની પોતાના દેશની રક્ષા માટે શહાદત માટે તૈયાર છે. રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે આ વિશાળ સમર્થન એ ઈરાની લોકોની દેશ પ્રત્યેની સંપ્રભુતા અને ક્ષેત્રીય અખંડતાનું કમિટમેન્ટ દેખાડે છે.
સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ પર રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે હું ઈરાન માટે કુર્બાન થતો આવ્યો છું અને કુરબાની માટે આગળ પણ તૈયાર છું. પેજેશ્કિયનને લાખો નાગરિકો સાથે જોડાઈને દેશભક્તિ અને એકજૂટતાનો સંદેશ આપ્યો છે. રાષ્ટ્રપતિની પ્રતિક્રિયા એવા સમયે આવી છે જ્યારે ઈરાન પર બહાર અને અંદરથી દબાણ છે. આજે ટ્રમ્પે ખુલ્લી ધમકી આપી છે કે અમે ઈરાની સભ્યતાનો ખાત્મો કરી નાખીશું.
ખાડી દેશોને પણ આપી ચેતવણી
ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિએ ખાડી દેશોને પણ ચેતવણી આપી છે કે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલનું સમર્થન કરીને એમની સામે યુદ્ધ માટે પોતાની જમીનનો ઉપયોગ ના કરવા દે. પેજેશ્કિયનને સ્પષ્ટ ધમકી આપી છે કે જો તહેરાનના આર્થિક કેન્દ્રો પર હુમલો કરાશે તો ઈરાન નિર્ણાયક જવાબ આપશે.
પેજેશ્કિયનને ટ્વીટર પર લખ્યું છે કે અમે ઘણીવાર ઈરાન કહ્યું છે કે ઈરાન પહેલાંથી આયોજન પૂર્વક હુમલાઓ કરતું નથી. પણ જો અમારી મિલકતો અને આર્થિક કેન્દ્રો પર હુમલાઓ કર્યા તો વળતો જબરદસ્ત જવાબ મળશે. ક્ષેત્રના દેશોને મારી અપીલ છે કે જો તમે વિકાસ અને સુરક્ષા ઈચ્છો તો તમારી જમીન પરથી દુશ્મન દેશોને યુદ્ધ લડવાની અનુમતિ ના આપશો.
પેજેશ્કિયનને અમેરિકાના ઈરાદા પર શંકા વ્યક્ત કરી
રાષ્ટ્રપતિ મસૂદે હાલમાં જ એક હુમલામાં એક ઉચ્ચ અધિકારીની પત્નીની હત્યા બાદ અમેરિકાના રાજદ્રારી પ્રયાસોની સત્યનિષ્ઠા પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. પેજેશ્કિયનને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મમાં લખ્યું કે હુમલો ત્યારે થયો જ્યારે તેઓ અમેરિકાની જનતા સાથે સંવાદ કરી રહ્યાં હતા. જેથી રચનાત્મક વાતચીતની સંભાવનાઓ પર સંદેહ પેદા થયો છે. રાષ્ટ્રપતિએ લખ્યું કે દુનિયા નિર્ણય કરે કે કયો પક્ષ સંવાદ અને વાતચીતમાં લાગ્યો છે અને કયો આતંકવાદમાં. એમની આ પ્રતિક્રિયાને પગલે ક્ષેત્રિય સ્થિરતા પર પહેલાંથી રહેલું દબાણ વધી ગયું છે.
પેજેશ્કિયનને પણ ન મળી મંજૂરી
તાજેતરના મીડિયા રિપોર્ટસ અનુસાર ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખામેનેઈ ગંભીર રીતે બિમાર છે અને કોમામાં એમની સારવાર ચાલી રહી છે. રિપોર્ટમાં દાવો કરાયો છે કે તેઓ શાસન સાથે જોડાયેલા કોઈ પણ નિર્ણયને લેવામાં અસમર્થ છે. આ સિવાય ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદને પણ સુપ્રીમ લીડરને મળવાની અનુમતિ નથી અપાઈ રહી.
ન્યૂઝ એજન્સી રોયટર્સનો એક અહેવાલ જણાવી રહ્યો છે કે ઈરાને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે હવે અમેરિકા સાથે વાતચીતના તમામ રસ્તાઓ બંધ થઈ ગયા છે. ટ્રમ્પે ધમકી આપ્યા બાદ અમેરિકા સાથે તે કોઈ પણ પ્રકારની વાતચીત કરવાના મૂડમાં નથી. અમેરિકાના હુમલાઓ બાદ હવે ઈરાન હવે શાંતિ રાખીને બેસે તેવી સ્થિતિ નથી. ઈઝરાયેલની ચેનલ 12નો રિપોર્ટ છે કે ખાર્ગ ટાપુ પર ઈરાનના તમામ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમને તબાહ કરી દેવાઈ છે. જોકે, તેલના ભંડારોને કોઈ નુક્સાન થયું નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે