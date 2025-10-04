Prev
વિદેશમાં નામ બોળ્યું, 2 ભારતીયોએ સિંગાપુરમાં સેક્સ વર્કર્સ બોલાવી, પછી એવું કામ કર્યું...જેલની સજા થઈ

ભારતના બે યુવકો સિંગાપુર ફરવા માટે ગયા અને ત્યાં સેક્સ વર્કર્સ સાથે એવી હરકત કરી કે ઈજ્જતનું કચુંબર થઈ ગયું તથા જેલની સજા પણ થઈ. જાણો શું છે મામલો. 

Oct 04, 2025

વિદેશમાં નામ બોળ્યું, 2 ભારતીયોએ સિંગાપુરમાં સેક્સ વર્કર્સ બોલાવી, પછી એવું કામ કર્યું...જેલની સજા થઈ

મળતી માહિતી મુજબ આરોપી 23 વર્ષીય અરોકિયાસામી ડાઈસોન અને 27 વર્ષના રાજેન્દ્રન 24 એપ્રિલના રોજ રજાઓ ગાળવા માટે સિંગાપુર ગયા હતા. એક અજાણ્યા સંપર્ક દ્વારા તેઓ બે સેક્સ વર્કર્સ સુધી પહોંચ્યા. પરંતુ મળ્યા બાદ બંનેએ મહિલાઓ પર હુમલો કર્યો અને તેમના પૈસા પડાવવાની કોશિશ કરી. એટલું જ નહીં તેમણે હોટલના રૂમમાંથી સામાન અને કેશની પણ ચોરી કરી. 

આરોપીઓએ ગુનો કબૂલ્યો
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ પીડિતાઓની ફરિયાદના આધારે પોલીસે બંનેની ધરપકડ કરી અને કોર્ટમાં હાજર  કર્યા. પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીઓએ કબૂલ્યું કે તેમની પાસે પૈસા ખતમ થઈ ગયા હતા અને આથી તેમણે આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો. સિંગાપુરની કોર્ટે બંનેને 5 વર્ષ 1 મહિનાની કડક સજા અને 12 કોરડા મારવાની સજા સંભળાવી છે. આ સજા એકવાર ફરીથી સિંગાપુરના કડક કાયદા અને અપરાધ પ્રત્યે ઝીરો ટોલરન્સ પોલીસી દેખાડે છે. 

2 ભારતીય યુવકો એપ્રિલમાં સિંગાપુર ગયા હતા
આ બંને યુવકો એપ્રિલ 2025માં સિંગાપુર ગયા હતા. કોર્ટના રિપોર્ટ મુજબ બે દિવસ બાદ તેમણે યોજના ઘડી કે તેઓ એવી મહિલાઓને લૂંટશે જે સેક્સ સર્વિસ આપતી હતી અને આ માટે તેમને એક નંબર મળ્યો હતો. 

પહેલી ઘટનામાં તેઓ એક મહિલાને હોટલના રૂમમાં મળ્યા, તેને બાંધી દીધી, મારામારી કરીને કેશ, ઘરેણા, પાસપોર્ટ, અને બેંક કાર્ડ ચોરી લીધા. તે રાતે તેમણે બીજી હોટલમાં એક અન્ય મહિલા સાથે લૂટફાટ કરી. ત્યાંથી કેશ, મોબાઈલ ફોન અને તેનો પાસપોર્ટ લઈ ગયા અને તેને ધમકાવી પણ  ખરા. 

બીજા દિવસે પીડિત મહિલાઓએ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી . સુનાવણી દરમિયાન બંને આરોપીઓએ આર્થિક તંગીનો હવાલોઆપીને સજા ઓછી કરવાની પણ અપીલ કરી પરંતુ કોર્ટે કઈ ધ્યાનમાં ન લીધુ. 

