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2026માં 2 ભવિષ્યવાણીઓ પડી સાચી, હવે લિવિંગ નોસ્ટ્રાડેમસએ આપી નવી ખતરનાક ચેતવણી, જાણો

 Living Nostradamus Prophecies: વિશ્વમાં અનેક લોકો ભવિષ્યવાણી કરે છે, ત્યારે બ્રાઝિલના લિવિંગ નોસ્ટ્રાડેમસ તરીકે જાણીતા વ્યક્તિએ યુદ્ધ અને ફુટબોલમાં કઈ ટીમની જીતને લઈને પણ ભવિષ્યવાણી કરી હતી, જે બાદ હવે તેમને ત્રીજી ભવિષ્યવાણી પણ હાલ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે અને આ ભવિષ્યવાણી આગળની બે ભવિષ્યવાણી કરતા વધારે ખતરનાક છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 03, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:10 PM IST
2026માં 2 ભવિષ્યવાણીઓ પડી સાચી, હવે લિવિંગ નોસ્ટ્રાડેમસએ આપી નવી ખતરનાક ચેતવણી, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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