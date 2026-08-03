/2026માં 2 ભવિષ્યવાણીઓ પડી સાચી, હવે લિવિંગ નોસ્ટ્રાડેમસએ આપી નવી ખતરનાક ચેતવણી, જાણો

Living Nostradamus Prophecies: બ્રાઝિલના 39 વર્ષીય રહસ્યવાદી એથોસ સલોમે લિવિંગ નોસ્ટ્રાડેમસ તરીકે જાણીતા દાવો કરે છે કે 2026 માટેની તેમની બે મુખ્ય ભવિષ્યવાણીઓ પહેલાથી જ સાચી પડી છે. હવે, તેઓ વિશ્વને ત્રીજી ભવિષ્યવાણી માટે તૈયારી કરવા ચેતવણી આપી રહ્યા છે.
ન્યૂ યોર્ક પોસ્ટ અનુસાર, સલોમે અગાઉ કોવિડ-19 રોગચાળા અને રાણી એલિઝાબેથ IIના મૃત્યુ જેવી ઘટનાઓની ભવિષ્યવાણી કરવા બદલ ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. તાજેતરમાં, 2026ની તેમની ભવિષ્યવાણીઓની સમીક્ષા કરતી વખતે, તેમણે કહ્યું કે તેમની બે મુખ્ય ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી છે.
પહેલી ભવિષ્યવાણી સાચી પડી
તેમના મતે, પહેલી ભવિષ્યવાણી મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવ વિશે હતી. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે તેમના પરમાણુ કાર્યક્રમો અંગે વિવાદ અને લશ્કરી તણાવ વધી શકે છે.
બીજી ભવિષ્યવાણી પણ સાચી પડી
સલોમેનો બીજો દાવો 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપ સંબંધિત હતો. તેમનો દાવો છે કે તેમણે સ્પેનની જીતની ભવિષ્યવાણી કરી હતી. તેમના જૂના દ્રષ્ટિકોણને ટાંકીને, તેમણે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે વિજેતા ટીમ અગ્નિના રંગ સાથે સંકળાયેલ હશે. જો કે ટીકાકારો કહે છે કે તેમણે શરૂઆતમાં ઘણા સંભવિત દેશોની યાદી આપી હતી, પરંતુ સ્વ-ઘોષિત ભવિષ્યવાણી કરનાર કહે છે કે સ્પેન તેમની પહેલી પસંદગી હતી.
તેમણે ઉમેર્યું કે, જ્યારે વિશ્વભરના ઘણા મનોવિજ્ઞાનીઓ અને વિવેચકો પોર્ટુગલ અથવા અન્ય દેશો દ્વારા ટ્રોફી જીતવાની ભવિષ્યવાણી કરી રહ્યા હતા, ત્યારે મેં ફાઇનલિસ્ટની ઓળખ કરી અને વારંવાર સ્પેનને સૌથી સંભવિત ચેમ્પિયન જાહેર કર્યું. પરિણામે, તે ભવિષ્યવાણીઓ હવે સાચી સાબિત થઈ છે.
તેમની આગામી ભવિષ્યવાણી શું છે?
સલોમ તેમની ત્રીજી ભવિષ્યવાણી સાથે ચેતવણી આપી રહ્યા છે. તેમની આગામી ચેતવણીમાં, સલોમ આર્કટિક ક્ષેત્ર પર રશિયા અને નાટો વચ્ચે સંભવિત સંઘર્ષ વિશે વાત કરે છે. તેમનો દાવો છે કે આબોહવા પરિવર્તનને કારણે બરફ પીગળવાથી નવા દરિયાઈ માર્ગો અને કુદરતી સંસાધનોની ઍક્સેસ સરળ બની રહી છે.
તેઓ ચેતવણી આપે છે કે ઝડપથી ઓગળતા ધ્રુવીય બરફ કિંમતી ઉર્જા ભંડાર અને મહત્વપૂર્ણ શિપિંગ માર્ગોને ખુલ્લા પાડી રહ્યો છે, જે થીજી ગયેલી ઉત્તરીય સરહદને ખતરનાક ભૂ-રાજકીય યુદ્ધભૂમિમાં ફેરવી રહ્યો છે. પ્રદેશમાં વધતી લશ્કરી તૈનાતી સાથે, સલોમને ડર છે કે પરિસ્થિતિ સીધી વૈશ્વિક સંઘર્ષમાં ફેરવાઈ શકે છે.
સૌથી તાજેતરના અવરોધો સૂચવે છે કે રશિયા આર્કટિકના વ્યૂહાત્મક વિસ્તારોમાં મિસાઇલ સિસ્ટમો ખસેડી રહ્યું છે, તેમણે કહ્યું કે આનાથી 2026માં બરફ પીગળતી વખતે નાટો સાથે સીધી ટક્કરની શક્યતા વધી જાય છે, એક એવો સમય જ્યારે નવા શિપિંગ રૂટ્સ અને ઉર્જા ભંડાર મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે.
ભવિષ્યવાણીઓ કરવાની તેમની પદ્ધતિ
સલોમે સમજાવ્યું કે તેમની પદ્ધતિમાં પ્રતીકાત્મક વિશ્લેષણ, લાંબા ગાળાના પેટર્નનું અવલોકન અને કબાલાહમાં તેમના અભ્યાસનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે કહ્યું કે, હું ચક્ર, સુમેળ અને તત્વો શોધું છું જે, મારા અનુભવમાં, ઘણીવાર મોટી ઘટનાઓ પહેલા હોય છે. પછી હું કોઈપણ જાહેર પરિણામો શેર કરું તે પહેલાં આ છાપને વાસ્તવિક દુનિયાના વિકાસ સામે તોલવામાં આવે છે. ચોકસાઈ પર પ્રતિબિંબિત કરતા, તેમણે સ્વીકાર્યું કે, હું એમ પણ માનું છું કે ભવિષ્યવાણીની કોઈપણ પદ્ધતિ ખોટી નથી. ભવિષ્યવાણીઓ ભવિષ્યવાણીઓ છે, નિશ્ચિતતાઓ નથી. જ્યારે તેમના સમર્થકો તેમના દાવાઓને રસપ્રદ માને છે, ત્યારે વિવેચકો કહે છે કે ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ અસ્પષ્ટ છે અને ઘટનાઓ પછી વધુ ચકાસણીની જરૂર છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.