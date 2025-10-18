Prev
Next

સમુદ્ર નીચે જાગી રહ્યા છે 24 સૂતેલા શેતાનો ! વૈજ્ઞાનિકો એલર્ટ મોડમાં, વાગી રહી છે ખતરાની ઘંટડી

Scientists Warn: એન્ટાર્કટિકામાં દરિયાઈ તળ નીચેથી મિથેન ગેસ ઝડપથી બહાર નીકળી રહ્યો છે. આ નોંધપાત્ર આબોહવા પરિવર્તનની સંભાવનાનો સંકેત આપે છે. આ લીક રોસ સમુદ્રના સમગ્ર ઇકોસિસ્ટમ અને ઇકોસિસ્ટમને પણ નુકસાન પહોંચાડી રહ્યું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 18, 2025, 04:08 PM IST

Trending Photos

સમુદ્ર નીચે જાગી રહ્યા છે 24 સૂતેલા શેતાનો ! વૈજ્ઞાનિકો એલર્ટ મોડમાં, વાગી રહી છે ખતરાની ઘંટડી

Scientists Warn: એન્ટાર્કટિકાની નીચે મિથેન લીક પ્રથમ વખત 2012માં આકસ્મિક રીતે મળી આવ્યું હતું. લાંબા સમયથી અવલોકન કરાયેલ દરિયાઈ બરફ નીચે તેમનો અચાનક દેખાવ બદલાતી ઘટના સૂચવે છે. આ સ્થાનિક દરિયાઈ જીવન અને વૈશ્વિક કાર્બન સંતુલનને અસર કરી શકે છે. ન્યુઝીલેન્ડ અર્થ સાયન્સની એક ટીમ પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરી રહી છે. તેઓએ મેકમુર્ડો સાઉન્ડ અને આસપાસના દરિયાકાંઠા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. રિમોટલી સંચાલિત વાહનો અને ડાઇવર્સનો ઉપયોગ કરીને સમય જતાં આ સ્થળોનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું.

વૈજ્ઞાનિકોએ શું શોધ્યું?

Add Zee News as a Preferred Source

ટર્ટલ રોક, ગ્રેનાઈટ હાર્બર અને કેપ ઇવાન્સ જેવા સ્થળો, જે 1960ના દાયકાથી નિયમિતપણે ચેક કરવામાં આવે છે, ત્યાં લીક થવાના કોઈ સંકેતો નહોતા. પરંતુ હવે, તે જ સ્થળોએ, વૈજ્ઞાનિકોએ જાડા માઇક્રોબાયલ સ્તરો અને માટીમાંથી નીકળતા પ્રવાહી પરપોટા જોયા છે, જે સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે કે કંઈક મોટું થયું છે.

આ લીક ક્યારે બને છે?

આ લીક ત્યારે બને છે જ્યારે ગેસ અને પ્રવાહી સમુદ્રતળ નીચે તિરાડો અને છિદ્રોમાંથી બહાર નીકળે છે. તેઓ મિથેન અને અન્ય રસાયણો છોડે છે જે દરિયાના તળ પર સુક્ષ્મસજીવોના સ્તરોને પોષણ આપે છે. આ સ્તરો, જે હળવા ચાક જેવા ફોલ્લીઓ તરીકે દેખાય છે, પાણીની અંદરના કેમેરા અને ડાઇવર્સની પોતાની આંખો દ્વારા પુષ્ટિ મળી છે. આ સ્તરો હવે એવા વિસ્તારોને આવરી લે છે જ્યાં વિવિધ પ્રકારના જીવો અગાઉ અસ્તિત્વમાં હતા અને ખીલ્યા હતા.

લીક સ્થળોએ શું થયું?

અહેવાલો અનુસાર, આ લીક સ્થળોની નજીક રહેતા ચોક્કસ જીવોની સંખ્યામાં ઝડપથી ઘટાડો થયો છે. સ્પોન્જ, ઇચિનોડર્મ્સ અને કોરલ, જે સામાન્ય રીતે ત્યાં વિપુલ પ્રમાણમાં હતા, કાં તો અદૃશ્ય થઈ ગયા છે અથવા તેમની સંખ્યા ઘટી ગઈ છે. તેના બદલે, વૈજ્ઞાનિકોને આ સ્થળોના કિનારા નજીક ઓછા જીવો મળ્યા છે, અને ફક્ત તે પ્રજાતિઓ મળી આવી છે જે પરિસ્થિતિનો લાભ લે છે. એક કિસ્સામાં, સ્ટારફિશમાં રોગ ફાટી નીકળ્યો હોવાના અહેવાલ પણ મળ્યા છે.

વૈજ્ઞાનિકોએ આ કેવી રીતે શોધી કાઢ્યું?

દરિયાના તળમાંથી કેટલું મિથેન છોડાઈ રહ્યું છે તે નક્કી કરવા માટે, વૈજ્ઞાનિકોએ લીક સ્થળો અને આસપાસના શાંત વિસ્તારોમાં સીલબંધ કન્ટેનર લગાવ્યા. તેઓએ દર એક કે બે દિવસે પાણીના નમૂના એકત્રિત કર્યા. લીક સ્થળો પર મિથેનનું પ્રમાણ સામાન્ય કરતા અનેક ગણું વધારે હતું. સિન્ડર કોન્સ નામના સ્થળે, 2022માં મિથેન લીકેજમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હતો, અને નજીકના છીછરા સ્થળોએ પણ વધ્યું છે.

લીકેજ ક્યાં થઈ રહ્યું છે?

લીકેજ સ્થળોથી દૂર, મિથેનનું સ્તર નહિવત્ હતું. આ સાબિત કરે છે કે લીકેજ ફક્ત તે ચોક્કસ જગ્યાએ જ થઈ રહ્યું છે અને સક્રિય છે. ટર્ટલ રોક જેવા સ્થળોએ પણ હાઈ મિથેન સ્તર જોવા મળ્યું હતું, જે સૂચવે છે કે સમગ્ર પ્રદેશમાં મિથેન લીકેજ વધી રહ્યું છે. જો કે, વૈજ્ઞાનિકો ચિંતિત છે કે આ મિથેન હવામાં બહાર નીકળી રહ્યું છે. એન્ટાર્કટિકાના છીછરા પાણીમાં, ગેસ અને પરપોટા ઝડપથી વધી શકે છે, દરિયાઈ બરફની નીચે એકઠા થઈ શકે છે અને પછી તિરાડોમાંથી બહાર નીકળી શકે છે.

કઈ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો?

સંશોધન સ્થળોના સોનાર સ્કેન દ્વારા 2021 અને 2023માં ઉત્તરી વિક્ટોરિયા લેન્ડના દરિયાકાંઠે 130થી 790 ફૂટની ઊંડાઈમાંથી નીકળતા 24થી વધુ નવા મિથેન પરપોટા શોધી કાઢવામાં આવ્યા હતા. આમાંના ઘણા સ્થળોની અગાઉ તપાસ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ આવી કોઈ પ્રવૃત્તિ જોવા મળી ન હતી. લાંબા ગાળાની અસર અસ્પષ્ટ છે. જો કે, અગાઉ શાંત વિસ્તારોમાં લીકેજની શોધ એન્ટાર્કટિકાના વાતાવરણમાં નોંધપાત્ર ફેરફારોનો સંકેત છે. સંપૂર્ણ અહેવાલ નેચર કોમ્યુનિકેશન્સમાં પ્રકાશિત થયો હતો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
seabedseabed antarcticamethane leakagemethane explosionantarctica newsscience newsScience News In Gujaratiscientists warnleakage bubbleantarctica seabedGujarati News

Trending news