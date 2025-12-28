Prev
36 કલાક, 80 ડ્રોન, ઓપરેશન સિંદૂરમાં ભારતે કર્યો હતો વિનાશક, પાકિસ્તાનના નાયબ વડા પ્રધાને કર્યો ખુલાસો

India Pakistan Tension: પહેલગામ હુમલાનો બદલો લેવા માટે ભારતે 7 મેના રોજ ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું, જેમાં પાકિસ્તાન અને પીઓકેમાં આતંકવાદી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા. આ હુમલાઓને કારણે બંને દેશો વચ્ચે ચાર દિવસ સુધી તીવ્ર યુદ્ધ થયું, જેનો અંત 10 મેના રોજ લશ્કરી કાર્યવાહી બંધ કરવાના કરાર સાથે થયો.
 

Dec 28, 2025, 09:38 PM IST

India Pakistan Tension: પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના જવાબમાં ભારતના ઓપરેશન સિંદૂરમાંથી પાકિસ્તાન હજુ પણ બહાર આવી રહ્યું છે. સમયાંતરે, તેને ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ભારત દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલાઓની યાદ અપાવવામાં આવે છે. પાકિસ્તાનના નાયબ વડા પ્રધાન, ઇશાક ડારે સ્વીકાર્યું છે કે ભારતે 10 મેની સવારે તેના નૂર ખાન એરબેઝ પર હુમલો કર્યો હતો. ડારે પોતે ભારત દ્વારા પાકિસ્તાન પર કરવામાં આવેલા ભારે હુમલાઓની વિગતો આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારતે 36 કલાકમાં 80 ડ્રોન હુમલા કર્યા હતા.

7 મેના રોજ ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું

ડારે એમ પણ કહ્યું હતું કે ઇસ્લામાબાદે મેના સંઘર્ષ દરમિયાન પાકિસ્તાન અને ભારત વચ્ચે મધ્યસ્થી કરવાની વિનંતી કરી ન હતી, પરંતુ દાવો કર્યો હતો કે યુએસ સ્ટેટ સેક્રેટરી માર્કો રુબિયો અને સાઉદી વિદેશ પ્રધાન પ્રિન્સ ફૈઝલ બિન ફરહાને નવી દિલ્હી સાથે વાત કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. ભારતે પહેલગામ હુમલાનો બદલો લેવા માટે 7 મેના રોજ ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું હતું, જેમાં પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન-અધિકૃત કાશ્મીરમાં આતંકવાદી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.

10 મેની સવારે નૂર ખાન એરબેઝ પર હુમલો કર્યો

આ હુમલાઓ પછી, બંને દેશો વચ્ચે ચાર દિવસ સુધી તીવ્ર યુદ્ધ થયું, જેનો અંત 10 મેના રોજ લશ્કરી કાર્યવાહી બંધ કરવાના કરાર સાથે થયો. 2025માં પાકિસ્તાનની રાજદ્વારી પ્રવૃત્તિઓનું વર્ણન કરતા, પાકિસ્તાનના વિદેશ પ્રધાન ડારે કહ્યું કે, ભારત દ્વારા મોકલવામાં આવેલા 80 ડ્રોનમાંથી 79 ડ્રોનને 36 કલાકની અંદર અટકાવવામાં આવ્યા હતા. આ પછી, ભારતે 10 મેની સવારે નૂર ખાન એરબેઝ પર હુમલો કર્યો, જેના પછી પાકિસ્તાને બદલો લીધો.

યુદ્ધવિરામ પર સંમતિ થઈ ગઈ

ડારે કહ્યું કે 10 મેના રોજ, યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ રુબિયોએ તેમને સવારે 8:17 વાગ્યે ફોન કરીને જાણ કરી કે ભારત યુદ્ધવિરામ માટે તૈયાર છે અને પૂછ્યું કે શું પાકિસ્તાન સંમત થશે. ડારે આગળ કહ્યું કે, મેં કહ્યું હતું કે અમે ક્યારેય યુદ્ધ ઇચ્છતા નથી. તેમણે આગળ જણાવ્યું કે સાઉદી વિદેશ પ્રધાન પ્રિન્સ ફૈઝલે પાછળથી તેમનો સંપર્ક કર્યો અને ભારત સાથે વાત કરવાની પરવાનગી માંગી અને બાદમાં પુષ્ટિ કરી કે યુદ્ધવિરામ પર સંમતિ થઈ ગઈ છે.

સાત ભારતીય જેટ તોડી પાડ્યા હતા

ડારે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે 7 મેની લડાઈ દરમિયાન પાકિસ્તાને સાત ભારતીય જેટ તોડી પાડ્યા હતા, પરંતુ તેમના દાવાઓને સમર્થન આપવા માટે કોઈ પુરાવા આપ્યા નથી. મંત્રીએ પાકિસ્તાનના વલણને પુનરાવર્તિત કર્યું કે આ ક્ષેત્રમાં કાયમી શાંતિ જમ્મુ અને કાશ્મીર વિવાદના ઉકેલ સાથે જોડાયેલી છે.

 

