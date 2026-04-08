4,000થી વધુ મોત, 54.88 લાખ કરોડ સ્વાહા... ઈરાન અને અમેરિકા-ઈઝરાયેલ યુદ્ધથી કોણ થયું સૌથી વધુ બરબાદ?
Iran-US and Israel War Loss: ઈરાન-ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા યુદ્ધની અસર ડાયરેક્ટ અને ઈનડાયરેક્ટ રીતે આખી દુનિયા પર પડી રહી છે. યુદ્ધને કારણે પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદોના પુરવઠામાં ઘટાડો થયો છે. ઈકોનોમિક રિસર્ચ ફર્મ સોલએબિલિટી અનુસાર, જો આ યુદ્ધથી દુનિયાને 3.5 ટ્રિલિયન ડોલર (આશરે 290 લાખ કરોડ રૂપિયા)નું નુકસાન થઈ શકે છે.
- ઈરાન-ઈઝરાયેલ-અમેરિકા યુદ્ધની ભયાનક અસર
- યુદ્ધના કારણે ભારતીય રોકાણકારોના ₹37 લાખ કરોડ સ્વાહા
- દુનિયાને 290 લાખ કરોડ રૂપિયાના ફટકાની આશંકા
Iran-US and Israel War Loss: ઈરાન-અમેરિકા-ઈઝરાયેલ યુદ્ધે દુનિયાના ઘણા દેશોને બરબાદીના આરે લાવી દીધા છે. મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલાથી માત્ર જાનહાનિ જ નથી થઈ રહી, પરંતુ આર્થિક સંકટ પણ ઊભું થયું છે. છેલ્લા એક મહિનાથી વધુ સમયથી ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે ભારે વિનાશ થયો છે. જો કે, હવે બન્ને દેશો વચ્ચે સીઝફાયર પર સહમતિ બની છે. અત્યાર સુધી ચાલેલા યુદ્ધથી માત્ર ઈરાન-ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા જ નહીં, પરંતુ અન્ય ખાડી દેશોએ પણ ભારે નુકસાન વેઠવું પડ્યું છે. દુનિયાના GDPને અત્યાર સુધીમાં આશરે 54.88 લાખ કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થઈ ચૂક્યું છે. આ તબાહીથી વોલ સ્ટ્રીટથી લઈને દલાલ સ્ટ્રીટ સુધી ચારેબાજુ હાહાકાર મચ્યો છે.
ઈરાનમાં તબાહી, માનવીય અને આર્થિક મોરચે મોટો ફટકો
યુદ્ધની સૌથી વધુ કિંમત ઈરાન ચૂકવી રહ્યું છે. અમેરિકા-ઈઝરાયેલના મિસાઈલ અને હવાઈ હુમલાઓએ ઈરાનને માત્ર માનવીય જ નહીં પણ આર્થિક મોરચે પણ તોડી નાખ્યું છે. વાત જો જાન-માલના નુકસાનની વાત કરીએ તો ઈરાનમાં અત્યાર સુધી 3000થી વધુ મોત થઈ ચૂક્યા છે અને 25,000થી વધુ લોકો ઘાયલ છે. શાળાઓ, હોસ્પિટલો અને ઐતિહાસિક ઈમારતો ખંડેરમાં ફેરવાઈ ગઈ છે. ચેથમ હાઉસના રિપોર્ટમાં આપવામાં આવેલી ચેતવણી અનુસાર, જો યુદ્ધ નહીં અટકે તો ઈરાનનો GDP 10%થી વધુ ઘટી શકે છે, જે દેશને ઘણા દાયકાઓ પાછળ ધકેલી દેશે.
યુદ્ધથી અમેરિકાને કેટલું નુકસાન?
આ યુદ્ધ ચાલી તો ઈરાનની ધરતી પર રહ્યું છે પરંતુ અમેરિકા પણ ઓછું બરબાદ નથી થઈ રહ્યું. તેની તિજોરી પણ ઝડપથી ખાલી થઈ રહી છે. CSIS અનુસાર, આ યુદ્ધમાં અત્યાર સુધી અમેરિકાના 7.49 લાખ કરોડ રૂપિયા (80.4 બિલિયન ડોલર) સ્વાહા થઈ ચૂક્યા છે. 'ફોર્ચ્યુન'ના વિશ્લેષણ અનુસાર, જો આ સંઘર્ષ અને ઉર્જા બજારોમાં અવરોધ ચાલુ રહેશે, તો અમેરિકાનું નુકસાન 210 બિલિયન ડોલર (19.2 લાખ કરોડ રૂપિયા) સુધી પહોંચી શકે છે. આ વિશ્લેષણ અનુસાર, અમેરિકાને કુલ 115 બિલિયન ડોલર (10.5 લાખ કરોડ રૂપિયા)નું નુકસાન વ્યાપક આર્થિક વિક્ષેપને કારણે થઈ શકે છે.
ઈઝરાયેલને કેટલું નુકસાન?
ઈરાનના હુમલાઓની કિંમત ઈઝરાયેલ પણ ચુકવી રહ્યું છે. યહૂદી દેશમાં અત્યાર સુધી હજારો લોકો ઘાયલ થયા છે. ઈરાન અને હિઝબુલ્લાહ (લેબનાન) સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે ઈઝરાયેલ અત્યાર સુધીમાં આશરે 15 અબજ ડોલર ગુમાવી ચૂક્યું છે.
ખાડી દેશોના નુકસાનનો હિસાબ
અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ સાથે યુદ્ધની કિંમત માત્ર ઈરાન જ નહીં, પરંતુ તેમના પાડોશી અરબ દેશોને પણ ચૂકવી પડી છે. આ યુદ્ધની આગ તેમના સુધી પણ પહોંચી રહી છે.
કુવેત અને કતર: આ યુદ્ધ જો અપ્રેલના અંત સુધી ચાલી હોત તો આ દેશોની GDP 14% સુધી ઘટી શકી હોત. સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, હુમલાને કારણે આ દેશો પીવાના પાણી માટે પણ તરસી શકે છે. હુમલાના કારણે 99 ટકા પીવાનું પાણી (ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ) ખતરામાં છે. LNG સુવિધાઓને પણ નુકસાન પહોંચ્યું છે.
UAE અને સાઉદી અરેબિયા: યુદ્ધના કારણે સાઉદી અરેબિયાની GDPમાં 3% અને એરપોર્ટ, બંદરો અને ઉર્જા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર હુમલાઓને કારણે UAEની GDPમાં 5% ઘટાડો થવાનું જોખમ છે. સાથે જ ઓઈલ ઉત્પાદનમાં પણ ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. એકલા UAEના શેરબજારને 10 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુનું નુકસાન થયું છે.
ઈરાક: અમેરિકા-ઈઝરાયેલ યુદ્ધના કારણે ઈરાકને ઓઈલ ક્ષેત્રોમાં ઉત્પાદન 70 ટકા સુધી ઘટ્યું છે. ઈરાકની અર્થવ્યવસ્થા પર ભારે દબાણ બન્યું છે.
બહેરીન, સાઉદી અરેબિયા, ઓમાન અને જોર્ડન: આ દેશોમાં ડઝનેક લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે અને ડઝનેક લોકો ઘાયલ થયા છે. મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલાઓને કારણે ઓઈલ સંબંધિત માળખાને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે.
લેબનાન: ઈરાનનો સાથ આપવાની કિંમત લેબનાનને પણ ચૂકવવી પડી રહી છે. તેને જાન-માલ બન્નેનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. લેબનાનમાં અત્યાર સુધીમાં લેબનોનમાં 1,400થી વધુ લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે અને 4,639 લોકો ઘાયલ થયા છે. 10 લાખથી વધુ લોકોને તેમના ઘર છોડવાની ફરજ પડી છે. આ યુદ્ધથી લેબનાનને આર્થિક મોરચે 14 બિલિયન ડોલરનું નુકસાન થવાનો અંદાજ છે.
યુદ્ધની ભારતીય બજાર પર શું થઈ અસર?
અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધની ભારત પર સીધી અસર તો નથી થઈ રહી, પરંતુ તેનો આર્થિક પ્રભાવ દરેક ભારતીયની પોકેટ અને રસોઈ સુધી જરૂર પહોંચી રહ્યો છે.
શેરબજારમાં ઉથલપાથલ છે. યુદ્ધ શરૂ થયા બાદથી ભારતીય રોકાણકારોએ લગભગ 37 લાખ કરોડનું નુકસાન કર્યું છે. અલગ-અલગ રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ઘણા રાજ્યોમાં LPG (કોમર્શિયલ અને ડોમેસ્ટિક)ની અછતના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. કથિત રીતે "પેનિક બાઈન્ગ"ને કારણે દેશભરમાં પેટ્રોલ પંપોની બહાર લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે. ખાનગી કંપનીઓ (જેમ કે નાયરા, શેલ, વગેરે)એ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. ભારત સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં પ્રતિ લિટર 10 રૂપિયાનો નોંધપાત્ર ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરી છે. જો આ ઘટાડો આખા વર્ષ માટે અમલમાં રહેશે, તો તેના પરિણામે સરકારને આશરે 1.5 લાખ કરોડ રૂપિયાનું મહેસૂલ નુકસાન થશે. ભારત માટે ક્રૂડ ઓઇલનો સરેરાશ ભાવ લગભગ બમણો થઈ ગયો છે. ફેબ્રુઆરીમાં પ્રતિ બેરલની કિંમત 69 ડોલર હતી તે એપ્રિલ 2026 સુધીમાં વધીને 125.88 ડોલર થઈ ગઈ છે.
બાકીના દુનિયા પર યુદ્ધની શું અસર પડી છે?
યુદ્ધના કારણે ગ્લોબલ સપ્લાઈ ચેઈનને અસર થઈ છે. જેના કારણે દુનિયા વર્ષ 1973ના ઓઈલ સંકટથી પણ વધુ ગંભીર સંકટમાં ધકેલાઈ ગઈ છે.
પાકિસ્તાન: પાકિસ્તાનમાં શાળાઓ બંધ કરી દેવામાં આવી છે અને 'વર્ક ફ્રોમ હોમ' નીતિ લાગુ કરવામાં આવી છે.
શ્રીલંકા: શ્રીલંકાએ ઓઈલ બચાવવાના પ્રયાસમાં દર બુધવારે જાહેર રજા જાહેર કરી છે.
ફિલિપાઇન્સ: ફિલિપાઇન્સના રાષ્ટ્રપતિ માર્કોસ જુનિયરે 'નેશનલ એર્ન્જી ઈમરજન્સી' જાહેર કરી છે.
ચીન: ઊર્જા સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને, ચીને ઈંધણ નિકાસ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે.
મોંઘવારી: માત્ર પેટ્રોલ અને ડીઝલ જ નહીં, આ વસ્તુઓ થઈ મોંઘી
પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોની અછતને કારણે એક 'ડોમિનો ઇફેક્ટ' શરૂ થઈ છે. માત્ર ઓઈલ જ મોંઘું થયું નથી, પરંતુ વધતા પરિવહન ખર્ચ અને ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો થવાને કારણે વિવિધ પ્રકારની વસ્તુઓ અને સેવાઓ મોંઘી થઈ રહી છે.
