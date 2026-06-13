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46 વર્ષની દુશ્મનાવટ અંત તરફ? આવનારા 24 કલાકમાં થશે અમેરિકા-ઈરાન ડીલ? શાહબાઝે કરી પોસ્ટ

Iran-US Peace Deal: પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ શાહબાઝ શરીફે પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષ અંગે વહેલી શાંતિ સમજૂતીની આશા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે આ અંગે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર એક પોસ્ટ શેર કરી હતી.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 13, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:13 PM IST
46 વર્ષની દુશ્મનાવટ અંત તરફ? આવનારા 24 કલાકમાં થશે અમેરિકા-ઈરાન ડીલ? શાહબાઝે કરી પોસ્ટ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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46 વર્ષની દુશ્મનાવટ અંત તરફ? આવનારા 24 કલાકમાં થશે અમેરિકા-ઈરાન ડીલ? શાહબાઝની પોસ્ટ
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