/46 વર્ષની દુશ્મનાવટ અંત તરફ? આવનારા 24 કલાકમાં થશે અમેરિકા-ઈરાન ડીલ? શાહબાઝે કરી પોસ્ટ

Iran-US Peace Deal: પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષનો હજુ સુધી કોઈ ઉકેલ આવ્યો નથી. જ્યારે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વારંવાર ઇરાન પર ડીલ માટે દબાણ કરી રહ્યા છે, ત્યારે ઇરાન પણ પીછેહઠ કરવા તૈયાર નથી. પરિણામે, શાંતિની વાતચીતની કોઈ શક્યતા દેખાઈ નથી. જોકે, બંને દેશો વચ્ચેની નિષ્ફળ શાંતિ વાટાઘાટોનો શ્રેય લેનાર પાકિસ્તાને હવે ટિપ્પણી કરી છે.
મધ્યસ્થી તરીકે કામ કરતા પાકિસ્તાને શનિવારે (13 જૂન, 2026) જણાવ્યું હતું કે અમેરિકા અને ઇરાન 24 કલાકની અંદર પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટે કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપી શકે છે, કારણ કે બંને પક્ષોએ કરાર પર પહોંચવાની સંભાવનાઓ પર સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ વ્યક્ત કર્યો છે.
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પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફે તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ, "X," પર લખ્યું કે, અમે શાંતિ કરારની પહેલા કરતાં વધુ નજીક છીએ. આગામી 24 કલાકમાં તેને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની અપેક્ષા છે, ત્યારબાદ તરત જ પાકિસ્તાન ઇલેક્ટ્રોનિકલી શાંતિ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે, ત્યારબાદ આવતા અઠવાડિયે તકનીકી સ્તરની વાટાઘાટો થશે.
We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.
We would like to thank United States of…
— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, અમે વાતચીત દરમિયાન સતત પ્રતિબદ્ધતા બદલ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઈરાનનો આભાર માનવા માંગીએ છીએ, અને અમે પ્રદેશના અમારા ભાઈઓનો તેમના સમર્થન બદલ હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. અમને વિશ્વાસ છે કે આ ઐતિહાસિક શાંતિ કરાર કાયમી શાંતિ માટે મજબૂત પાયો નાખશે. આ પોસ્ટમાં, શરીફે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વેન્સ, યુએસ વિદેશ સચિવ માર્કો રુબિયો, સ્ટીવ વિટકોફ, યુએસ વિદેશ સચિવ અબ્બાસ અરાઘચી અને ઈરાની રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયનને ટેગ કર્યા છે.
અરાઘચીની પોસ્ટ
શુક્રવાર (12 જૂન, 2026)ના રોજ, ઈરાની વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીએ તેમના "X" હેન્ડલ પર એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં લખ્યું કે, ઇસ્લામાબાદ સમજૂતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવાની પહેલા કરતાં વધુ નજીક છે. મીડિયાએ તેને અંતિમ સ્વરૂપ ન મળે ત્યાં સુધી તેના વિશે અનુમાન લગાવવાનું ટાળવું જોઈએ.
The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content.
In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course.
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026
તેમણે આગળ લખ્યું કે, અમારી જવાબદાર અને પારદર્શક નીતિ અનુસાર, બધી વિગતો યોગ્ય સમયે જનતા સાથે શેર કરવામાં આવશે.
કરાર ક્યારે થશે?
અમેરિકા અને ઈરાન લાંબા સમયથી આ ડીલ પર મતભેદમાં છે. ઈરાન સતત યુરેનિયમ સમૃદ્ધ કરવાના અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર નિયંત્રણ જાળવવાના પોતાના અધિકાર પર આગ્રહ રાખે છે, જે વોશિંગ્ટનની લાંબા સમયથી ચાલતી "લાલ રેખાઓ"નો વિરોધાભાસ કરે છે.
અમેરિકા માંગ કરે છે કે ઈરાન બંનેમાંથી ખસી જાય. શનિવારે (13 જૂન, 2026) હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ફરી અથડામણ શરૂ થઈ, જેમાં અમેરિકાએ અહેવાલ આપ્યો કે તેણે વાણિજ્યિક જહાજોને નિશાન બનાવતા ઘણા ઈરાની ડ્રોનને તોડી પાડ્યા છે. અરાઘચીએ ઈરાની રાજ્ય મીડિયાને એમ પણ કહ્યું કે, જ્યાં સુધી બધા મુદ્દાઓ પર સંપૂર્ણ સમાધાન ન થાય ત્યાં સુધી, તે નિશ્ચિતપણે કહી શકાય નહીં કે ડીલ થઈ છે.