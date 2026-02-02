90 વર્ષના બૌદ્ધ ધર્મગુરુએ જીત્યો મ્યૂઝિકની દુનિયાનો અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ, જાણો શેના માટે મળ્યો
Grammy Awards 2026: 90 વર્ષના તિબ્બતી આધ્યાત્મિક ગુરુ દલાઈ લામાએ મ્યૂઝિકની દુનિયાનો અતિ પ્રતિષ્ઠિત એવો ગ્રેમી એવોર્ડ જીતીને સનસનાટી ફેલાવી દીધી છે. જાણો તેમને આ એવોર્ડ કયા આલ્બમ માટે મળ્યો તથા કોને કોને આ એવોર્ડ મળ્યો.
મ્યૂઝિકની દુનિયામાં જેની ગણતરી સૌથી મોટા એવોર્ડ તરીકે થાય છે તે 68માં ગ્રેમી એવોર્ડની શાનદાર શરૂઆત થતા જ રોમાંચ વ્યાપી ગયો. લોસ એન્જલસમાં સૌથી મોટી મ્યૂઝીકલ નાઈટમાં ઈન્ડસ્ટ્રીના અનેક લેજેન્ડ્સ સાથે જોવા મળ્યા. જસ્ટિન બીબર, લેડી ગાગા, ફેરેલ વિલિયમ્સ સહિત અનેક હસ્તીઓએ ગ્રેમી ઈવેન્ટમાં રંગ જમાવી દીધો છે. રેડ કાર્પેટ પર સેલેબ્સે ફેશનનો જલવો પાથર્યો. ટ્રેવર નોઆએ ઈવેન્ટ હોસ્ટ કરી. પોપ સેન્સેશન સબરીના કારપેન્ટરે પોતાના હિટ સોંગ મેનચાઈલ્ડ પર પરફોર્મ કર્યું. કેન્ડ્રિક લેમરે તો ઈતિહાસ રચી નાખ્યો. બેસ્ટ રેપ આલ્બમનો એવોર્ડ જીતીને તે સૌથી વધુ ગ્રેમી એવોર્ડ મેળવનાર રેપર બન્યો છે. તેણે Jay-Z નો રેકોર્ડ તોડ્યો.
પહેલીવાર કોઈ આધ્યાત્મિક ગુરુને મળ્યું આ સન્માન
સંગીતની દુનિયાનો સૌથી પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ ગણાતો ગ્રેમી એવોર્ડ પહેલીવાર કોઈ આધ્યાત્મિક ગુરુને મળ્યો છે. તિબ્બતી બૌદ્ધ ધર્મગુરુ દલાઈ લામાએ આ એવોર્ડ તેમના આલ્બમ 'મેડિટેશન: ધ રિફ્લેક્શન્સ ઓફ હિઝ હોલીનેસ ધ દલાઈ લામા' માટે મેળવ્યો. દલાઈ લામાએ ઓડિયો બુક, નરેટર, અને સ્ટોરીટેલિંગ રેકોર્ડિંગ કેટેગરી હેઠળ પોતાનો આ પહેલો ગ્રેમી પુરસ્કાર મેળવ્યો. તેમણે અમેરિકાના સુપ્રીમ કોર્ટના જસ્ટિસ કેતનજી બ્રાઉન જેક્સનને પછાડ્યા હતા. આમ હવે કે પોપ, અને સ્ટીવન સ્પીલબર્ગની સાથે એવોર્ડ જીતનારા કલાકારોની યાદીમાં દલાઈ લામાનો પણ ઉમેરો થયો છે.
જેના માટે એવોર્ડ મળ્યો એ આલ્બમ વિશે જાણો
દલાઈ લામાને જે આલ્બમ માટે એવોર્ડ મળ્યો તે એક ઓડિયો આલ્બમ છે અને દુનિયાભરના લોકોને શાંતિનો સંદેશ આપે છે. આ આલ્બમ 'મેડિટેશન: ધ રિફ્લેક્શન્સ ઓફ હિઝ હોલીનેસ ધ દલાઈ લામા' તિબ્બતી બૌદ્ધ ગુરુના વિચારોનો એક સંગ્રહ છે. જેમાં કરુણા, મનની શાંતિને વધારવા માટે વિચાર શેર કરાયા છે. આ આલ્બમ દુ:ખની પળોમાંથી બહાર કેવી રીતે આવવું તેનો રસ્તો દેખાડે છે. તેમાં મ્યૂઝિક, મેડિટેશન અને આધ્યાત્મિક વિચાર એમ ઘણું બધુ સામેલ છે.
દલાઈ લામાએ જતાવ્યો આભાર
ગ્રેમી એવોર્ડ જીત્યા બાદ દલાઈ લામાએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ શેર કરીને આભાર વ્યક્ત કર્યો છે. કેપ્શનમાં લખ્યું કે હું આ સન્માનને કૃતજ્ઞતા અને વિનમ્રતા સાથે સ્વીકારું છું. હું આ એવોર્ડને અંગત માનતો નથી પરંતુ તેને આપણા બધા તરફથી યુનિવર્સલ જવાબદારીની ઓળખ માનું છું. મારું માનવું છે કે શાંતિ, દયા, પર્યાવરણની સુરક્ષા, માણસાઈની એક્તા, આપણા બધા 8 બિલિયન લોકોની ભલાઈ માટે જરૂરી છે. મને આશા છે કે આ ગ્રેમી સન્માન આપણા મેસેજને વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરશે.
ભારતને ન મળ્યો એક પણ ગ્રેમી
અનુષ્કા શંકર, સિદ્ધાંત ભાટિયા, શક્તિ, ચારુ સુરી જેવા કલાકારો નોમિનેટ થયા હતા. પરંતુ કોઈ પણ એવોર્ડ મેળવવામાં સફળ થયા નહીં. અનુષ્કા શંકર બેસ્ટ ગ્લોબલ મ્યૂઝિક પરફોર્મન્સ કેટેગરીમાં નોમિનેટ થઈ હતી. પરંતુ આ એવોર્ડ બેડ બન્નીએ પોતાના ટ્રેક EoO માટે જીત્યો.
અત્યાર સુધી બીજા કોને કોને મળ્યા એવોર્ડ, જુઓ યાદી
- બેસ્ટ રેપ આલ્બમ- કેન્ડ્રિક લેમર
- બેસ્ટ પોપ વોકલ આલ્બમ- લેડી ગાગા
- બેસ્ટ કન્ટેમ્પરરી કન્ટ્રી આલ્બમ- જેલી રોલ
- બેસ્ટ મ્યૂઝિક વીડિયો- Doechii
- પ્રોડ્યુસર ઓફ ધ યર- Cirkut
- સોંગરાઈટર ઓફ ધ યર- Amy Allen
- બેસ્ટ ડાન્સ પોપ રેકોર્ડિંગ- Abracadabra- લેડી ગાગા
- બેસ્ટ મ્યૂઝિક (Música) અર્બન આલ્બમ- બેડ બન્ની
- બેસ્ટ ન્યૂ આર્ટિસ્ટ- ઓલિવિયા ડીન
- બેસ્ટ પોપ સોલો પરફોર્મન્સ- લોલા યંગ (મેસી)
