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ઇન્ડોનેશિયામાં 7.7ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, પત્તાની જેમ ધરાશાયી થઈ ઇમારતો, તબાહીના દ્રશ્યોથી હાહાકાર

Indonesia Earthquake News: ઇન્ડોનેશિયામાં 7.7ની તીવ્રતાના ભૂકંપને કારણે ઇમારતો પત્તાની જેવી પડી ગઈ. ઘણા લોકોના મોતની આશંકા છે. ભૂકંપ બાદ સુનામીની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે, અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોના રહેવાસીઓને ઉંચી જમીન પર સ્થળાંતર કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 15, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:00 AM IST
ઇન્ડોનેશિયામાં 7.7ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, પત્તાની જેમ ધરાશાયી થઈ ઇમારતો, તબાહીના દ્રશ્યોથી હાહાકાર

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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