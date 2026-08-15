/ઇન્ડોનેશિયામાં 7.7ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, પત્તાની જેમ ધરાશાયી થઈ ઇમારતો, તબાહીના દ્રશ્યોથી હાહાકાર

Indonesia Earthquake News: શનિવારે વહેલી સવારે ઇન્ડોનેશિયાના દરિયાકાંઠે 7.7ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો, જેના કારણે અનેક ઇમારતો અને ઘરોને નુકસાન થયું હતું, જેના કારણે સુનામીની ચેતવણી આપવામાં આવી હતી. વિનાશક ભૂકંપમાં ઇમારતો પત્તાની જેવી પડી હતી. વિનાશને ધ્યાનમાં રાખીને, એવો અંદાજ છે કે ભૂકંપમાં ઘણા લોકો મૃત્યુ પામ્યા હશે. જો કે, હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર મૃત્યુઆંક જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી.
ભૂકંપનું કેન્દ્ર 10 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ હતું
યુએસ ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય સર્વેક્ષણે અહેવાલ આપ્યો છે કે ભૂકંપ સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે 5.58 વાગ્યે ફ્લોરેસના ઇન્ડોનેશિયન પ્રદેશમાં 10 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ આવ્યો હતો. ભૂકંપનું કેન્દ્ર પૂર્વ નુસા ટેંગારા પ્રાંતના એન્ડે શહેરથી 68 કિલોમીટર ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમમાં હતું. શરૂઆતના ભૂકંપ પછી અનેક આફ્ટરશોક્સ અનુભવાયા હતા.
સુનામી ચેતવણી જાહેર કરાઈ
ઇન્ડોનેશિયાની હવામાનશાસ્ત્ર અને ભૂ-ભૌતિકશાસ્ત્ર એજન્સીએ પૂર્વ નુસા ટેંગારા, પશ્ચિમ નુસા ટેંગારા, દક્ષિણ સુલાવેસી અને દક્ષિણપૂર્વ સુલાવેસી પ્રાંતોના કેટલાક ભાગો માટે સુનામી ચેતવણી જાહેર કરી છે, જેમાં લોકોને દરિયાકિનારા અને નદી કિનારાથી દૂર રહેવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. ભૂકંપથી પ્રભાવિત દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોના રહેવાસીઓને ઊંચા સ્થાને જવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. અધિકારીઓ કોઈપણ ફેરફારો માટે દરિયાકાંઠાના ભરતી માપકો પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે.
ફ્લોરેસ ટાપુના મોટાભાગમાં ભૂકંપ અનુભવાયો હતો. પ્રારંભિક અહેવાલો ઘરો અને જાહેર સુવિધાઓને નુકસાન સૂચવે છે, પરંતુ અધિકારીઓએ હજુ સુધી નુકસાન પામેલી ઇમારતો અથવા કોઈ જાનહાનિનો અંદાજ જાહેર કર્યો નથી. પૂર્વ નુસા ટેંગારા પ્રાંતના સિક્કા રીજન્સીના રહેવાસી યોહાના એમ્બુએ જણાવ્યું હતું કે જોરદાર ભૂકંપથી ઘણી ઇમારતોને નુકસાન થયું હતું અને લોકો ગભરાટમાં બહાર દોડી ગયા હતા.
રિંગ ઓફ ફાયર
યોહાના એમ્બુએ વધુમાં જણાવ્યું કે, અહીં ઘણી ઇમારતોને નુકસાન થયું છે... મેં મૌમેરેમાં પેલ્ની પોર્ટ ટર્મિનલ પર વેઇટિંગ રૂમ ધરાશાયી થતો જોયો. ઇન્ડોનેશિયા, લગભગ 17,000 ટાપુઓનો વિશાળ દ્વીપસમૂહ, પેસિફિક રિંગ ઓફ ફાયર પર સ્થિત હોવાને કારણે ભૂકંપ અને જ્વાળામુખીની પ્રવૃત્તિ માટે સંવેદનશીલ છે.
રિંગ ઓફ ફાયરએ પેસિફિક મહાસાગરની આસપાસ ફેલાયેલો એક પ્રદેશ છે, જ્યાં વિશ્વના સૌથી વધુ એક્ટિવ જ્વાળામુખી અને ભૂકંપ થાય છે. ડિસેમ્બર 1992માં, 7ની તીવ્રતાના ભૂકંપને કારણે સુનામી આવી હતી, જેમાં ફ્લોરેસ ટાપુ પર લગભગ 2,500 લોકો માર્યા ગયા હતા.