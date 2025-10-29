Prev
7 નવા સુંદર વિમાનોને તોડી પાડવામાં આવ્યા... ટ્રમ્પે ફરી ભારત-પાકિસ્તાનનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો, કરી લીધા પોતાના વખાણ

India Pakistan War: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ભારત અને પાકિસ્તાનનો ઉલ્લેખ કર્યો અને પોતાના ગુણગાન ગાયા છે. તેમણે કહ્યું કે ભારત-પાકિસ્તાન સંઘર્ષમાં સાત નવા અને સુંદર વિમાનોને તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 29, 2025, 08:34 AM IST

India Pakistan War: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર તેમની નીતિઓ અને વ્યૂહરચનાઓનાં વખાણ કર્યા છે. આ વખતે, તેમણે કહ્યું કે તેમણે ટ્રેડ ટેરિફની શક્તિ દ્વારા વિશ્વની મહાન સેવા કરી છે. વ્હાઇટ હાઉસ ખાતેના તેમના ભાષણ દરમિયાન, તેમણે ફરી એકવાર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ઓપરેશન સિંદૂરનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે, સાત નવા, સુંદર વિમાનોને તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા.

આ પહેલી વાર નથી જ્યારે ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હોય કે તેમણે બે પરમાણુ શક્તિઓ (ભારત અને પાકિસ્તાન) વચ્ચે શાંતિમાં મધ્યસ્થી કરી હતી. તેમનો દાવો છે કે તેમણે 24 કલાકમાં યુદ્ધનો અંત લાવ્યો, આ દાવા પર પાકિસ્તાન વિવાદ કરે છે. ભારત હંમેશા કહે છે કે બંને દેશોના ડિરેક્ટર જનરલો (ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ મિલિટરી ઓપરેશન્સ) વચ્ચે ટેલિફોન વાતચીત પછી ચાર દિવસનું ઓપરેશન સમાપ્ત થયું, જેના કારણે યુદ્ધવિરામ થયો.

વિદેશ મંત્રાલયે શું કહ્યું?

16 ઓક્ટોબરના રોજ, વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે સાપ્તાહિક પ્રેસ બ્રીફિંગમાં કહ્યું હતું કે, વડા પ્રધાન મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ વચ્ચેની કોઈ વાતચીતની મને જાણ નથી. જૂનની શરૂઆતમાં, વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિશ્રીએ પણ એક વીડિયો નિવેદનમાં સ્પષ્ટતા કરી હતી કે વડા પ્રધાન મોદી અને ટ્રમ્પ વચ્ચેની ટેલિફોન વાતચીતમાં ઓપરેશન સિંદૂરનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.

ઓપરેશન સિંદૂર એક જરૂરિયાત હતી: વિક્રમ મિશ્રી

ભારતે પાકિસ્તાન અને પીઓકે (પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીર)માં સચોટ હવાઈ હુમલા કર્યા હતા. આ હુમલા પહેલગામ હુમલા પછી કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં 26 નિર્દોષ લોકો માર્યા ગયા હતા. આ આતંકવાદી હુમલાની જવાબદારી પાકિસ્તાનમાં કાર્યરત આતંકવાદી સંગઠનોને જવાબદાર ઠેરવવામાં આવી હતી. 

મિશ્રીએ કહ્યું હતું કે, 22 એપ્રિલના હુમલાના આરોપીઓ અને ગુનેગારોને સજા આપવી જરૂરી હતી. બે અઠવાડિયા પછી પણ, પાકિસ્તાને તેના પ્રદેશ પર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળના વિસ્તારોમાં આતંકવાદી માળખા સામે કોઈ નક્કર કાર્યવાહી કરી નથી.

સતત પોતાના વખાણ કરી રહ્યા છે ટ્રમ્પ

"પાંચ મહિનામાં પાંચ યુદ્ધો સમાપ્ત થયા," પછી "છ મહિનામાં છ યુદ્ધો" - ટ્રમ્પે આવા અસંખ્ય નિવેદનો આપ્યા છે. તેમને નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર માટે પણ નામાંકિત કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ આ પુરસ્કાર વેનેઝુએલાના વિપક્ષી નેતા મારિયા કોરિના મચાડોને મળ્યો, જેમણે તેમના દેશને સરમુખત્યારશાહીથી લોકશાહીમાં પરિવર્તિત કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. ટ્રમ્પની ટીમ દાવો કરે છે કે તેઓ સતત વિશ્વમાં શાંતિ સ્થાપિત કરવા માટે કામ કરે છે, પરંતુ તેમના નિવેદનોમાં એક વારંવાર આવતો વિષય પોતાના વખાણ છે.

તેઓ ઘણીવાર તેમના નિવેદનોને કાવ્યાત્મક અસર આપવા માટે પુનરાવર્તન કરે છે, અને આ પુનરાવર્તન ત્યારે સ્પષ્ટ થયું જ્યારે તેમણે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના ચાર દિવસના યુદ્ધને રોકવાનો દાવો કર્યો હતો, જોકે તેમણે આ દાવો 40થી વધુ વખત પુનરાવર્તિત કર્યો છે.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

