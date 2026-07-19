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7 દિવસની સફર, 8 ટાઈમ ઝોન અને 2 મહાદ્વીપ... આ છે દુનિયાની સૌથી લાંબી રેલ મુસાફરી, જાણો કેમ છે આટલી ખાસ!

Worlds Longest Train Journey: આ ઐતિહાસિક સફરની વિશાળતાનો અંદાજ તમે આ આંકડાઓ પરથી લગાવી શકો છો કે આ ટ્રેન કુલ 9,289 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 19, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:11 PM IST
7 દિવસની સફર, 8 ટાઈમ ઝોન અને 2 મહાદ્વીપ... આ છે દુનિયાની સૌથી લાંબી રેલ મુસાફરી, જાણો કેમ છે આટલી ખાસ!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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7 દિવસની સફર, 8 ટાઈમ ઝોન અને 2 મહાદ્વીપ.. આ છે દુનિયાની સૌથી લાંબી રેલ મુસાફરી, જાણો
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