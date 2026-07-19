/7 દિવસની સફર, 8 ટાઈમ ઝોન અને 2 મહાદ્વીપ... આ છે દુનિયાની સૌથી લાંબી રેલ મુસાફરી, જાણો કેમ છે આટલી ખાસ!

Worlds Longest Train Journey: જો તમને એવું લાગતું હોય કે 5 કે 10 કલાકની ટ્રેનની મુસાફરી લાંબી હોય છે, તો જરા કલ્પના કરો કે તમારે સતત એક અઠવાડિયા સુધી એક જ ટ્રેનમાં રહેવું પડે. દુનિયામાં એક એવો રેલ માર્ગ છે જે તમને આ અનોખો અને જાદુઈ અનુભવ કરાવે છે. આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ રશિયાની 'ટ્રાન્સ-સાઇબેરિયન રેલવે' ની જેને દુનિયાની સૌથી લાંબી સિંગલ રેલવે સિસ્ટમ માનવામાં આવે છે. પશ્ચિમમાં રશિયાની રાજધાની મોસ્કોથી શરૂ થઈને છેક પૂર્વમાં વ્લાદિવોસ્તોક સુધી જતી આ રેલ લાઇન દુનિયાભરના મુસાફરો માટે એક સપના સમાન છે.
જાદુઈ સફર
આ ઐતિહાસિક સફરની વિશાળતાનો અંદાજ તમે આ આંકડાઓ પરથી લગાવી શકો છો કે આ ટ્રેન કુલ 9,289 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે. મોસ્કોથી વ્લાદિવોસ્તોક સુધીની પૂરી મુસાફરી કરવામાં લગભગ 6 થી 7 દિવસનો સમય લાગે છે. રશિયા ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ દુનિયાનો સૌથી મોટો દેશ છે, જ્યાં 11 ટાઈમ ઝોન છે. આ ટ્રેન પોતાની મુસાફરી દરમિયાન 8 અલગ-અલગ ટાઈમ ઝોન પાર કરે છે. એટલે કે દરરોજ તમારા માટે સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્તનો સમય બદલાઈ જાય છે. સફર દરમિયાન આ ટ્રેન 80થી વધુ નાના-મોટા શહેરોમાંથી પસાર થાય છે.
130 વર્ષથી પણ વધુ જૂનો ઇતિહાસ
આ માત્ર એક રેલવે લાઇન નથી, પરંતુ દુનિયાની સૌથી શ્રેષ્ઠ એન્જિનિયરિંગ અજાયબીઓમાંથી એક છે. તેનું નિર્માણ સત્તાવાર રીતે 1891માં ઝાર એલેક્ઝાન્ડર III ના શાસનકાળ દરમિયાન શરૂ થયું હતું. તે સમયે સાઇબેરિયાના ઘણા ભાગો સંપૂર્ણપણે અલગ-અલગ હતા અને દેશના એક ખૂણાથી બીજા ખૂણા સુધી સામાન કે માણસોને પહોંચાડવામાં મહિનાઓ લાગી જતા હતા. હજારો મજૂરોએ હાડકાં ધ્રુજાવી દે તેવી ઠંડી, જંગલો અને પર્વતો વચ્ચે 20 વર્ષથી વધુ સમય લગાવીને તેને તૈયાર કરી અને 1916માં આ મુખ્ય લાઇન સંપૂર્ણપણે બનીને તૈયાર થઈ.
બદલાઈ જાય છે બે મહાદ્વીપ
આ મુસાફરીની સૌથી અનોખી વાત એ છે કે, તે ટ્રેન બદલ્યા વગર જ તમને યુરોપથી એશિયા મહાદ્વીપમાં લઈ જાય છે. સફરની શરૂઆત મોસ્કોની ઐતિહાસિક ગલીઓથી થાય છે, ત્યારબાદ ટ્રેન યુરલ પર્વતોને પાર કરે છે. જેને યુરોપ અને એશિયાની કુદરતી સરહદ માનવામાં આવે છે.
ત્યારપછી બારીની બહારનો નજારો દરરોજ બદલાતો રહે છે. તમને સાઇબેરિયાના ગીચ જંગલો, વિશાળ નદીઓ અને સુંદર શાંત ગામડાઓ જોવા મળે છે. આ યાત્રાનો સૌથી સુંદર વળાંક ત્યારે આવે છે જ્યારે ટ્રેન બૈકાલ તળાવ (Lake Baikal)ની નજીકથી પસાર થાય છે. યુનેસ્કો (UNESCO)ની આ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ દુનિયાનું સૌથી ઊંડું મીઠા પાણીનું તળાવ છે.
ટ્રેનની અંદરની જિંદગી
ટ્રેનના ડબ્બાઓમાં મુસાફરો માટે શાનદાર વ્યવસ્થા હોય છે, જેમાં શેરિંગ સ્લીપિંગ કમ્પાર્ટમેન્ટથી લઈને પ્રાઈવેટ કેબિન અને ડાઈનિંગ કાર સામેલ છે. પરંતુ આ ટ્રેનની સૌથી મોટી ઓળખ દરેક બોગીમાં રાખવામાં આવેલું 'સમોવાર' (Samovar) છે. આ ગરમ પાણીનું એક મોટું બોઈલર હોય છે, જ્યાં મુસાફરોને આખી મુસાફરી દરમિયાન મફત ગરમ પાણી મળે છે. મુસાફરો તેનો ઉપયોગ ચા, કોફી, નૂડલ્સ કે ઇન્સ્ટન્ટ ફૂડ બનાવવા માટે કરે છે, જે હવે આ સફરની એક સુંદર પરંપરા બની ચુક્યું છે.