/7 મહિનાનું યુદ્ધ, મધમાખીઓનો હુમલો... રૂંવાડા ઉભા કરી દેશે વર્ષ 2026 માટે નાસ્ત્રેદમસની ભવિષ્યવાણીઓ!

Nostradamus Predictions For 2026: ફ્રેન્ચ ભવિષ્યવેત્તા નાસ્ત્રેદમસની ભવિષ્યવાણીઓને આજે પણ ઘણા લોકો સાચી માને છે. તેમણે એવી અનેક ભવિષ્યવાણીઓ કરી છે, જે કોઈના પણ રૂંવાડા ઉભા કરી શકે છે. નાસ્ત્રેદમસે કોરોના વાયરસ અને 9/11ના આતંકી હુમલા જેવી સચોટ ભવિષ્યવાણીઓ પણ કરી છે. 2026ને લઈને પણ તેમની કેટલીક ભયાનક ભવિષ્યવાણીઓ સામે આવી છે. TOIના રિપોર્ટ અનુસાર, તેમણે પોતાના 400 વર્ષ જૂના પુસ્તક 'લેસ પ્રોફેસીઝ'માં આ ભવિષ્યવાણીઓનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
સાત મહિનાનું ભીષણ યુદ્ધ
નાસ્ત્રેદમસે તેમની ભવિષ્યવાણીમાં લખ્યું છે કે, "સાત મહિનાનું ભીષણ યુદ્ધ, દુષ્ટતાને કારણે લોકોના મોત થશે / રુએન (Rouen), એવરેક્સ (Evreux)માં રાજા અસફળ નહીં થાય." વર્તમાન સ્થિતિમાં આ ભવિષ્યવાણીને રશિયા-યુક્રેન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને મિડલ ઈસ્ટના યુદ્ધ સાથે જોડી શકાય છે. કેટલાક લોકોનું માનવું છે કે, નાસ્ત્રેદમસે અગાઉ પણ બે શહેરોમાં ભારે આફત આવવાની ભવિષ્યવાણી કરી હતી, જે ક્યારેય જોવા મળી ન હતી. તેને બીજા વિશ્વયુદ્ધના અંતમાં અમેરિકા દ્વારા જાપાનના હિરોશિમા અને નાગાસાકી શહેરો પર ફેંકવામાં આવેલા પરમાણુ બોમ્બ સાથે જોડવામાં આવી હતી.
મધમાખીઓનું વિશાળ ઝુંડ
નાસ્ત્રેદમસે તેમની એક ભવિષ્યવાણીમાં એમ પણ કહ્યું છે કે, મધમાખીઓનું વિશાળ ઝુંડ રાત્રિના સમયે છૂપી રીતે હુમલો કરશે. ઘણા લોકો માને છે કે, આ ડ્રોન સાથે સંબંધિત છે, કારણ કે ડ્રોન પણ ઝુંડમાં હુમલો કરે છે અને રાત્રે ઉડતા ડ્રોન મધમાખીઓના ઝુંડ જેવા લાગે છે. આજના સમયમાં યુદ્ધમાં ડ્રોનનો ઉપયોગ ઘણો વધી ગયો છે. આવી સ્થિતિમાં નાસ્ત્રેદમસની આ ભવિષ્યવાણીને ડ્રોન સાથે જોડવામાં આવી રહી છે.
સેલિબ્રિટી પર વીજળી પડવાની આશંકા
નાસ્ત્રેદમસની ભવિષ્યવાણી અનુસાર, કોઈ સેલિબ્રિટી દિવસના સમયે વીજળી પડવાથી મૃત્યુ પામશે. આ વ્યક્તિ કોઈ રાજવી પરિવારની મહત્વની વ્યક્તિ, વૈશ્વિક નેતા અથવા કોઈ પ્રખ્યાત સેલિબ્રિટી હોઈ શકે છે. જો કે, એ સ્પષ્ટ નથી કે આ વ્યક્તિ પર કુદરતી વીજળી પડશે કે અન્ય કોઈ આફત આવશે.
લોહીથી લથપથ થશે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ
નાસ્ત્રેદમસની આ ભવિષ્યવાણી ખૂબ જ ચિંતાજનક છે. તેમના અનુસાર સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના ટિસિનો નામના વિસ્તારમાં કંઈક ભયાનક થવાનું છે. માનવામાં આવે છે કે, આ ભવિષ્યવાણી કોઈ મોટા હુમલા અથવા હિંસાની ઘટના તરફ ઈશારો કરે છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોના મોત થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત કોઈ ખતરનાક બીમારી અથવા પૂર-ભૂકંપ જેવી કુદરતી આફતોથી પણ જાન-માલનું નુકસાન થઈ શકે છે.