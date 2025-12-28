Prev
ગજબ! માત્ર 2 સેકન્ડમાં 700 કિ.મીની સ્પીડ: ચીને બનાવ્યો વિશ્વનો સૌથી ઝડપી ટ્રેનનો નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

China maglev train video: ચીને ટેકનોલોજીની દુનિયામાં ફરી એકવાર નવો ઈતિહાસ રચી દીધો છે. ચીનના વૈજ્ઞાનિકોએ માત્ર 2 સેકન્ડમાં 700 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ પકડતી સુપરકન્ડક્ટિંગ મેગ્લેવ (Maglev) ટ્રેનનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું છે. આ આશ્ચર્યજનક સિદ્ધિ ચીનની નેશનલ યુનિવર્સિટી ઓફ ડિફેન્સ ટેકનોલોજી (NUDT) ના સંશોધકોએ મેળવી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 28, 2025, 08:49 AM IST

China maglev train video: સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે, બોડી વગરની માત્ર એક ચેસિસ (Chassis) ટ્રેકની જેમ દોડે છે અને જોતજોતામાં 400 મીટરનું અંતર કાપી નાખે છે. આ આંકડા પરથી અંદાજ લગાવી શકાય છે કે આ ટ્રેન કેટલી શક્તિશાળી હશે. 400 મીટર લાંબા ટ્રેક પર એક ટન વજનના ટ્રાયલ વ્હીકલને ચુંબકીય શક્તિ (magnetic propulsion) દ્વારા આટલી પ્રચંડ ગતિએ દોડાવવામાં આવ્યું હતું. આ ફૂટેજથી દુનિયાભરમાં હલચલ મચી ગઈ છે, કારણ કે ટ્રેક પર આટલી ઝડપ અને નિયંત્રણ પહેલીવાર જોવા મળ્યું છે.

પરીક્ષણ દરમિયાન અનેક પડકારોનો ઉકેલ મળ્યો
ચીની સરકારી ચેનલ CCTV ના અહેવાલ મુજબ, આ ટ્રાયલથી ઘણી મહત્ત્વની તકનીકી મુશ્કેલીઓનો ઉકેલ મળ્યો છે. આ સફળતાથી નીચેના ક્ષેત્રોમાં મોટો ફાયદો થશે.  હાઈ સ્પીડ ઈલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક પ્રોપલ્શન: ચુંબકીય શક્તિનો ઉપયોગ કરીને ગતિ વધારવી. હાઈ-પાવર એનર્જી સ્ટોરેજ: ઉર્જા સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતામાં સુધારો. સુપરકન્ડક્ટિંગ મેગ્નેટ્સ: ચુંબક આધારિત નવી ટેકનોલોજીનો વિકાસ. નિષ્ણાતો કહે છે કે આ સફળતા ભવિષ્યમાં હાઇપરલૂપ પરિવહન અથવા તો અવકાશ રોકેટ પ્રક્ષેપણ માટે માર્ગ મોકળો કરી શકે છે.

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 25, 2025

તમને જણાવી દઈએ કે આ જ ટીમે જાન્યુઆરી મહિનામાં આજ ટ્રેક પર 648 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપ મેળવી હતી. હવે 700 કિમીની ઝડપ હાંસલ કરીને ચીને મેગ્લેવ ટેકનોલોજીમાં વિશ્વના અગ્રણી દેશોમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત કરી લીધું છે. બેઇજિંગની પ્રથમ વાણિજ્યિક મેગ્લેવ મેટ્રો લાઇનનું નેતૃત્વ કરનાર પ્રોફેસર લી ઝે માને છે કે આ સિદ્ધિ અલ્ટ્રા-હાઇ-સ્પીડ ટ્રાન્સપોર્ટ નેટવર્કના વિકાસને વેગ આપશે.

પહેલા પણ થયા છે આવા પ્રયોગો
ચીન છેલ્લા એક દાયકાથી આ દિશામાં કામ કરી રહ્યું છે. વર્ષ 2020માં CRRC કિંગદાઓ સિફાંગે 600 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપ ધરાવતી ટ્રેનનું પ્રોટોટાઈપ ટેસ્ટિંગ કર્યું હતું. ચેંગદુ યુનિવર્સિટીએ સાઉથવેસ્ટ જિયાઓટોંગ યુનિવર્સિટી પણ હાઈ-ટેમ્પરેચર સુપરકન્ડક્ટિંગ મેગ્લેવ સિસ્ટમ પર કામ કરી રહી છે, જેનો ટાર્ગેટ પણ 600 કિમીથી વધુ ઝડપનો છે. ચીન ભવિષ્યમાં મુસાફરીનો સમય ઘટાડવા માટે રેલવે ટેકનોલોજીમાં ક્રાંતિ લાવવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.
 

